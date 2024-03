Lechería: se abordaron temáticas en la Rural

En instalaciones de la Sociedad Rural de Rafaela se llevó a cabo anoche una reunión para abordar temáticas relacionadas al sector lechero. Estuvieron presentes junto a integrantes de la comisión directiva de la entidad y el coordinador de Lechería de Carsfe, Alfredo Trionfini; el director Nacional de Lechería, Sebastián Alconada; y de su par en el Gobierno de la provincia de Santa Fe, Carlos De Lorenzi, al aguardo de la confirmación de la asistencia de representantes del sector industrial. La intención fue dialogar sobre las conclusiones a las que se arribaron en el Seminario Internacional de Lechería de 2023 y avanzar en la agenda que propone la edición de 2024, que se desarrollará el 13 de junio en el predio ferial de nuestra ciudad.

En charla con este Diario, Alconada manifestó que "la realidad es que la visión que hoy tenemos del sector es que después de muchos meses de rentabilidad negativa y de varios años con distintos tipos de intervenciones, como pueden haber sido los dólares soja y todas estas cuestiones que han distorsionado un poco las reglas de juego, volvemos a tener un ánimo de negocios. Lo vimos hace días en ExpoAgro, donde una muestra que no es prácticamente lechera, hubo muchos productores tamberos dando vuelta, averiguando de financiamiento para la incorporación de tecnología y donde también pudimos hacer un anuncio de una nueva línea de financiamiento, que estamos en los pasos finales para poder instrumentarlo, que son líneas de financiamiento a valor producto. Hicimos un relevamiento rápido cuando empezamos el diseño de esta línea y estuvimos reunidos con proveedores de tecnología, y ellos tenían previsto para este año, como un año bueno, la inversión de unos 60 millones de dólares, eso es lo que calculaban. Y nosotros, en una semana, con cuatro solamente de esos proveedores, logramos tener 74 millones de dólares en productos, en presupuestos pedidos a esas firmas, con un grado de avance cierto, ya visitado el campo, con un grado de avance. Entonces eso nos muestra que hay un ánimo de negocio, más allá de otros tamberos, pero obviamente está en una situación muy complicada, de la cual somos conscientes, y por las cuales desde el primer día hemos trabajado primero en pagar lo que había quedado pendiente del Ipus, para acomodar un poco los números, y todo lo otro que vino, que fue mantener el régimen de retenciones cero y en lo cual estamos trabajando fuertemente ahora para que eso sea algo definitivo, no que se venza ahora en junio, sino que quede de manera definitiva".

A continuación, y entre otras cuestiones, Alconada comentó, en relación a lo que se conoció este lunes, que en febrero ha caído la producción fuertemente, un 12% respecto a enero, que "hay algunas variables y factores, pero principalmente el impacto que pueda llegar a tener pensando en el precio. Creo que no nos sorprende a nadie y que por primera vez, después de un proceso de muchos años de manejar información y de generar información confiable, esto no hace más que confirmar que esa base de información es confiable y es representativa de la realidad. Ese es el primer dato importante, donde no se ocultan los datos, sino que se muestran efectivamente lo que pasó, y sin querer impacta mucho y directamente también lo que es el precio, la recuperación del precio del productor, que por distintos factores se ha levantado, por una mejor expectativa del negocio, por una cuestión de escasez, y la necesidad de más litros, eso traccionó al precio para arriba".

Por último, si tiene que estar tranquilo el productor de leche respecto a precios de granos y tipos de cambios, el director nacional de lechería expuso que "en principio te diría que sí. Obviamente los granos hoy están en un precio que están por debajo y que favorece la relación con la leche, algo que es una buena oportunidad para nuestro sector. Y después el tipo de cambio es lo que se está hablando, la intención es tratar de unificar el tipo de cambio y ese tipo de cambio hoy es favorable. Obviamente hay que seguir viendo cómo evoluciona todo, pero tenemos un escenario que creo que es muy positivo".