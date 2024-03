Dengue: se registran más de tres muertes por día

El histórico brote de dengue en el país registró en las últimas horas más de tres muertes por día y hay guardias de hospitales colapsadas, por lo que los especialistas pidieron tomar medidas de prevención para mitigar los casos. Desde hace semanas la Argentina atraviesa lo que sería el comienzo del pico de casos de dengue, aunque en esta oportunidad los números pusieron en alerta a todo el sistema de salud luego de que el último informe epidemiológico revelara que hubo más de 120 mil positivos y 79 muertes en los últimos ocho meses. En ese sentido, se produjeron 22 nuevos decesos este fin de semana.

Ya se registran 79 fallecidos por dengue en el país -69 de ellas son de 2024-, de las cuales se dieron por primera vez 4 fallecidos en el distrito porteño, 17 en la provincia de Buenos Aires, 14 en Misiones, 13 en Chaco, 8 en Corrientes, 7 en Córdoba y 5 en Formosa y Santa Fe.

La nómina se completa con otras dos muertes en Santiago del Estero, una en Tucumán, San Luis, Salta y Entre Ríos.

En el plano nacional la mayoría de los contagios se concentra en la región del Centro con 36.249 casos, mientras que en el NEA se registraron 30.284, en el NOA unos 11.621.

En tanto, en la Patagonia y la región cuyana la situación es totalmente distinta porque los casos no llegan a 300.

En Buenos Aires se confirmó que durante la última semana los casos pasaron de 7.504 a 14.241, mientras que en provincias como Córdoba se registraron 3.754 casos y en Santa Fe la cifra se elevó de 8.227 a 12.111.

La imagen que recorre el país es la de los distintos hospitales desbordados por personas con síntomas compatibles a la enfermedad y ante este escenario muchos establecimientos informaron que ya no realizarán el examen.

En Córdoba ya se registraron 9.316 casos y siete víctimas fatales en lo que va de 2024. Con este panorama, las autoridades confirmaron que en las guardias "no se atiende por orden de llegada, sino que se realiza una primera observación de la sintomatología para evaluar a pacientes de mayor gravedad".

Salta es otra de las provincias también con récord de positivos y este domingo se indicó que la guardia del hospital Señor del Milagro solo recibió pacientes con pronóstico de dengue.

Hace algunos días el Ministerio de Salud de la provincia comunicó que se suspenden las cirugías que no sean urgentes para evitar el uso de camas. Situaciones similares se viven en Capital Federal y Buenos Aires ya que los expertos recomiendan que ante cualquier síntoma los pacientes acudan a los hospitales.

"Durante 2024, desde la semana 1 hasta la semana 10, se notificaron 102.898 casos de dengue (lo que representa el 86% de los 120.007 casos registrados en la temporada 2023/2024)", asevera el informe epidemiológico.



NO ES NECESARIA UNA

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El Gobierno considera que "por el momento no es necesario" implementar una campaña de vacunación contra el dengue, la enfermedad que desde julio pasado suma 79 víctimas fatales en el país. "Por el momento, no consideramos que sea necesario", expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a pesar de las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ese sentido desde octubre pasado.

Es un tema que lo monitorea permanentemente el Ministerio de Salud. Cuando haya que cambiar algo de la normativa o de la obligatoriedad de la vacuna o de que esta se puede incluir en el calendario de vacunación se va a hacer, por ahora esa decisión no está en agenda", expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa.

También se refirió a la posibilidad de reactivar la publicidad para campañas de prevención en medio de la suspensión de la pauta oficial para publicar en medios de comunicación. "Por supuesto que hay pauta publicitaria en caso de que haya alguna emergencia o alguna cuestión que haya que comunicar, por ahora el caso del dengue no está dentro de esa posibilidad", afirmó en ese sentido.

Por otro lado, el senador nacional Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense, presentó un proyecto de Comunicación instando a tomar medidas urgentes para incluir la vacuna contra el dengue en el Calendario Nacional, con el fin de prevenir mayores consecuencias.

"Nos encontramos ante una situación preocupante donde la cantidad de casos comparado al mismo periodo del año pasado aumentó en un 2546% e impacta en 17 jurisdicciones", argumentó.

"Hemos pedido al gobierno que profundice las medidas de prevención y de combate al Dengue. Como lo están haciendo otros países de la región, como es el caso de Brasil que ha vacunado de forma gratuita a los grupos más afectados que en su caso son los niños entre 10 y 14 años", agregó.

"Lo que busco con este proyecto es que el gobierno demuestre una voluntad firme y marque una ruta clara para combatir el dengue que incluya una campaña de prevención y acceso a la vacuna para los grupos más vulnerables", finalizó.

(NA)