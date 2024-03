Este martes y miércoles no habrá clases en las escuelas santafesinas

Santa Fe afronta una nueva semana complicada en el marco de las negociaciones paritarias 2024 que se desarrollan a nivel provincial con el inicio de dos paros en actividades claves: docentes y médicos.

En primer lugar, los profesionales de la salud de santafesinos nucleados en AMRA realizaron a partir de este lunes un nuevo paro por 48 horas en hospitales y centros de salud, donde sólo hay guardias mínimas. Exigen aumento salarial, paritarias libres y seguridad. En tanto, los docentes públicos y privados nucleados en AMSAFE y SADOP tendrán una jornada de protesta, también de 48 horas, para este martes y miércoles, si, uno más, y en rechazo a la última oferta salarial del gobierno provincial.

Es que los gremios docentes anunciaron el pasado viernes nuevas medidas de fuerza en rechazo a la última propuesta salarial que el gobierno ofreció el pasado miércoles en reunión paritaria. Se trata de dos paros de 48 horas y el primero se realizará entre hoy y mañana. En tanto, la segunda medida de fuerza se llevará adelante en la semana siguiente, el 26 y 27 de marzo.

El sindicato de docentes públicos AMSAFE fue quien anunció sobre el cierre de la semana anterior las nuevas jornadas de protesta, mientras que el gremio de maestros privados SADOP informó que el mismo plan de lucha realizarán el 19 y 20 de marzo advirtiendo que "si no hay nueva convocatoria con propuesta superadora, se realizarán otras 48 horas de paro la semana siguiente". Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, sostuvo que "la propuesta es totalmente insuficiente y no da cuenta de los reclamos que llevamos adelante". "32.781 compañeros votaron en rechazo de la propuesta y solo 95 votaron la aceptación. Le exigimos al Gobierno una nueva propuesta paritaria, está en condiciones de hacerlo", aseguró. De esta manera, el primer mes de clases se cerrará con 11 días de inactividad.

"La propuesta no da cuenta de los reclamos que hacemos, y nuevamente hubo mucho debate y participación. El rechazo es claro y se exige al gobierno una nueva propuesta paritaria que tenga tres elementos: condiciones de trabajo, saldar la deuda de 2023 y una recomposición salarial en línea con la inflación", dijo Alonso. Por otra parte, el titular de AMSAFE marcó que los paros también expresan un reclamo de "mayor seguridad por la violencia que está padeciendo Rosario". Definió el humor gremial como de "muchísima bronca por la decisión del gobierno de confundir a la comunidad educativa: el aumento es del 9%, 27.200 pesos para el compañero que recién se inicia. ¿Cómo vamos a aceptar eso que implica una rebaja salarial?", se indignó. Alonso afirmó que la gestión Pullaro "está en condiciones de mejorar la propuesta porque otras provincias han ofrecido más del 18%, y Santa Fe solo el 9".

El ofrecimiento del Ejecutivo varió muy poco respecto de la propuesta anterior, que había merecido las primeras medidas de fuerza que pospusieron el inicio de clases. En rigor, ahora el ofrecimiento es del 9% de incremento real, más un bono de 7,5% por única vez y no remunerativo. La gestión Pullaro reinterpreta los números y asume que el incremento ofrecido es de 52,9% para marzo respecto de diciembre. Lo que no aclara es que el 36,4% corresponde a la paritaria 2023 que estaba impago, y que se pagó en dos tramos: 14% abonado en enero, y 22,4% en febrero. Este ofrecimiento se extendería hasta abril, para retomar luego la negociación. Pero no hubo caso. En el gremio se basan en la medición del Instituto Provincial de Estadística y Censo para argumentar su posición. "En Santa Fe hubo 20% de inflación en enero y 13% en febrero. Ahí ya hay una variable clara para empezar a discutir desde allí", señaló.

Mientras tanto, el gobierno descarta -hasta ahora- una convocatoria para la presente semana, atento a los paros anunciados para hoy y mañana. Tampoco hay certezas respecto de que ello pueda suceder de allí en adelante, ya que a diferencia de la instancia anterior -había un paro votado de 48 horas pero la fecha quedaba supeditada a una eventual convocatoria-, en la asamblea del pasado viernes, se determinó que la segunda tanda de paros será 26 y 27 de marzo. De ser ello así, las partes recién podrían volver a encontrarse en abril. En ese escenario, el gobierno desliza que los sueldos de marzo se liquidarían con los mismos montos que febrero. Y advierte que habiéndose rechazado los aumentos propuestos para el corriente mes, las mejoras a discutir operarían directamente sobre abril.



AVISARON LOS ESTATALES

Mientras se está consumando una nueva tanda de paros del sector docente y de médicos, el gobierno provincial volverá a reunirse con los gremios estatales. La convocatoria a ATE y UPCN está prevista para este miércoles a las 9. El encuentro será a casi un mes del último, concretado a mediados de febrero. No hubo desde entonces nuevas conversaciones formales; de hecho, mientras los maestros ya rechazaron la segunda propuesta salarial oficial, los estatales no han recibido ni la primera correspondiente a 2024. En el caso de la administración central, la discusión -con su consecuente dilación- está atravesada por conflictos jurisdicciones y por controversias que afectan a casi todas las reparticiones. En cuanto al primer aspecto, el conflicto en el Registro de la Propiedad que mantuvo paralizado al sector durante varias semanas, demoró una eventual reunión puesto que no hay invitación al diálogo de parte del gobierno, mientras se realicen medidas de fuerza. El segundo componente que mantiene en alerta a varias áreas del gobierno son las cesantías, generadas a partir del estudio que realiza una Comisión Revisora creara por el Poder Ejecutivo para analizar presuntas irregularidades cometidas en la firma de decretos de designaciones durante el último tramo de la gestión anterior. De allí, las cesantías que detonaron el conflicto en el Registro de la Propiedad. Similar es la situación en el Ministerio de Desarrollo Productivo oyen la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Sobre esa base, es intención tanto de ATE como de UPCN incorporar el tema a la discusión paritaria, además del estrictamente salarial. Por último, en cuanto a las expectativas, la oferta a los estatales podrá tener "matices" a la luz de la discusión mencionada sobre las cesantías producidas. Pero en términos salariales, sería similar a la que ya recibieron la semana pasada los docentes. En ese caso, el Ministerio de Educación había ofrecido un aumento del 9% para marzo, y una mejora equivalente al 7,5% pero por única vez.