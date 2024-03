Selección sin Messi en los amistosos

BUENOS AIRES, 18 (NA) - La Selección argentina comenzó a entrenarse este lunes con vistas a los amistosos que jugará en los Estados Unidos frente a El Salvador y Costa Rica en los que el capitán del equipo nacional, Lionel Messi, no será de la partida por padecer una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha.

Ocho futbolistas más que finalizaron sus compromisos con sus respectivos clubes se sumaron ayer a la delegación: Alejandro Garnacho, Lisandro Martínez, Nicolás González, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Otamendi y Franco Armani. En la jornada del domingo comenzaron a llegar al país norteamericano los futbolistas, y ya se encuentran allí junto a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, Valentín Carboni, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Barco.

El defensor Nicolás Valentini, quien reemplazó a Marcos Senesi por lesión, se sumará este martes al resto de sus compañeros en Estados Unidos. Las prácticas comenzaron a partir de este lunes en el Financial Stadium de Filadelfia y el resto de los jugadores irá arribando en las próximas horas.

El conjunto de Scaloni se enfrentará a El Salvador el próximo viernes a las 21 , en el Lincoln Financial Field, Filadelfia, mientras que el martes 26 a las 23:50 se medirá ante Costa Rica en el Memorial Coliseum, Los Ángeles. El mediocampista Guido Rodríguez se sumó a la convocatoria en reemplazo de Exequiel Palacios.