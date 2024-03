"Lo hecho el año pasado hace que la exigencia sea otra"

9 de Julio ingresó en la semana del debut en el Federal A. De cara al comienzo de próximo sábado en Pergamino ante Douglas Haig (en principio a las 20), el León entrenó este lunes en el predio de los Hermanos Maristas y allí tuvimos la posibilidad de dialogar con Maximiliano Barbero para conocer sus expectativas de cara a este nuevo desafío en la tercera categoría del fútbol argentino.

El DT que transita también su segunda temporada en la divisional al frente del elenco juliense, mencionó que "estamos con ansias esperando el primer partido, que nos toca de visitante, tratando de hacer un buen papel para arrancar con el pie derecho".

- ¿Estás conforme con la pretemporada realizada?

- Si conforme, porque tuvimos siete semanas de trabajo y esta previa a la competencia, pudimos meter cuatro amistosos, darle rodaje e intensidad al equipo. Así que tranquilos por la forma en que llegamos, obviamente que va a haber una parte futbolística que se va a ir dando con el transcurrir de los partidos, para encontrar el funcionamiento y el juego.

- Antes de empezar el año, mencionaste que el primer objetivo para el armado del plantel, era mantener la base del equipo titular de 2023. Eso se pudo lograr en líneas generales.

- Si, se cumplió en esa parte. Hay jugadores que llegaron un poco mas tarde porque estaban en competencia o resolviendo su situación en sus clubes, pero el club hizo un gran esfuerzo, se mantuvo la base, y nos reforzamos con jugadores interesantes que tendrán entre todos que competir por un lugar, y tratar de armar el mejor equipo posible.

- ¿Este año la vara está más alta?

- Yo creo que si, 9 de Julio tiene como objetivo principal seguir manteniéndose en la categoría, seguir haciéndose fuerte, pisar fuerte en una zona mas difícil. Lo hecho el año pasado, que estuvimos cerca de la clasificación, hace que la exigencia sea otra. También hay una realidad que el armado del equipo se pudo realizar con tiempo, y creo que las exigencias van a estar desde las primeras fechas, pero sabemos que son torneos largos, que hay que ser constante, meterle la mayor resistencia posible e ir sumando en todas las fechas va a ser importante. Lo que tenemos que mejorar mucho es la parte de visitante, y si logramos sacar mas puntos en esa condición y mantener la fortaleza de local vamos a hacer un gran torneo.

- ¿El segundo equipo del amistoso con Unión de Sunchales es la base del equipo titular para el inicio?

- Si, por ahí va a estar el armado de comienzo del torneo. Los chicos están compitiendo, luego del partido con Unión hicimos fútbol y probamos variantes. Hasta encontrar el equipo definitorio que se vaya consolidando fecha tras fecha, en estos primeros partidos vamos seguramente a tener cambios, rotaciones, posibilidades para todos hasta encontrar el mejor once y los mejores compañeros de relevos.

- Douglas Haig no es el mejor equipo para tener que enfrentar en una primera fecha...

- No es el mejor candidato para debutar, de esos que decís "vamos con muchas posibilidades", pero también está bueno porque lo pudimos ver (en el partido de Copa Argentina ante Rosario Central), y eso tiene que ser una ventaja para nosotros. Le vamos a dar trabajo, herramientas posibles a nuestros jugadores para tratar de dañarlo y que no nos dañe un equipo que el año pasado perdió dos finales. Sin dudas es una linda motivación para nosotros.