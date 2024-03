A 32 años del atentado contra la embajada de Israel en Argentina

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger).-A 32 años del atentado a la Embajada del Estado de Israel en la Argentina, recordamos y honramos a las víctimas. Mantenemos viva la llama de la memoria y renovamos nuestro compromiso con la búsqueda de la justicia y la paz. Valores fundamentales de una sociedad civilizada. Que seamos bendecidos y podamos encontrar el camino hacia un mundo más justo y sin guerras, de ningún tipo.

El martes 17 de marzo de 1992, la historia de nuestro país cambió para siempre. Argentina ingresó en la agenda del terrorismo internacional, cuando a las 14:45 una camioneta cargada de explosivos se estrelló contra el edificio de la Embajada de Israel en la Argentina, ubicado en calle Arroyo 910 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Veintinueve personas fueron asesinadas, cientos fueron heridas. Cuando el terror ataca, la mejor defensa es no olvidar. Una Iglesia, una escuela, un hogar de ancianos, viviendas cercanas, además de la Embajada. Personas de 6 nacionalidades distintas sufrieron el ataque terrorista.

En la Sinagoga Barón Hirsch de Moisés Ville se concretó un acto conmemorativo por un nuevo aniversario del atentado. Se hizo un minuto de silencio y se rezó un Kadish Colectivo (oración por los difuntos).

Agradecemos la presencia de Marcelo Lind, presidente comunal.

Alejandro Lerner escribió la canción "Un día como cualquier día" y dice: Un día como cualquier día, todo sucede sin parar. El mundo sigue su rutina, todo parece normal. Es una mueca del destino, todo se ha vuelto oscuridad. Porque no hay dioses ni motivos, para explicar tanta crueldad. Libertad, dónde estás?. Somos muchos esperando que un día se haga realidad. Que la luz de la justicia nos acerque a la verdad. En un instante fue silencio que se se llevó la eternidad. Aún viven en cada recuerdo de los que ya no volverán, porque el dolor no se ha ido, porque no dejo de extrañar. Y aunque el camino se haga eterno nunca los vamos a olvidar. Soledad nunca más. Mientras tenga la memoria, la fuerza y la voluntad, de contarles nuestra historia a toda la humanidad. Somos muchos esperando que un día se haga realidad...que la luz de la justicia nos acerque a la verdad.