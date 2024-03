Medrán, tras el empate de Atlético ante Temperley: “Había que cortar la racha, el punto es positivo”

Luego del 1 a 1, con un segundo tiempo más acorde a lo que el hincha de la Crema espera ver de su equipo, el entrenador Ezequiel Medrán y los jugadores albicelestes se fueron conformes con el punto obtenido en su visita a Temperley,

los jugadores albicelestes se fueron conformes con el punto obtenido en su visita a Temperley, por la fecha 7 de la zona B de la Primera Nacional.



“Había que cortar esa racha que veníamos atravesando, el punto es positivo, seguimos construyendo el equipo”, destacó el DT albiceleste en conferencia de prensa. Claro, venía de dos derrotas seguidas y de dejar una pobre imagen.



“Uno siempre tiene la intensión de ganar”, advirtió Medrán, que luego reconoció: “Somos realistas que en la situación que estábamos atravesando era importante sumar. No deja de ser un punto de despegue y estará en nosotros tener la capacidad de ahora mejorar en casa”.



Y los fundamentos, para el entrenador estuvieron en que “el equipo responde, quiere pelear, trabaja todas las pelotas como sentimos y vivimos el fútbol nosotros, obviamente que hay cosas por mejorar y corregir, hay una gran predisposición. Esto lo acomodamos todos juntos”.





A la hora de hacer un balance sobre el desarrollo del encuentro, Medrán apuntó: “Sabíamos que el volumen de juego que tiene Temperley es bueno, en zona media, en ofensiva, tienen variantes en las posibilidades de ataque. Queríamos estar en un bloque medio, que no pudieran filtrar pases para que no tengan las posibilidades. Ellos se encontraron cómodos, sufrimos los centros laterales, desde allí ellos tuvieron la posibilidad de crecer, así vino el gol, después en el segundo tiempo les costó entrar. Queríamos apostar a eso, ellos se encuentran con el gol pero el equipo tuvo la rebeldía de seguir trabajando el partido, buscó el empate, después tuvimos dos situaciones como para conseguir el triunfo, y ya en tiempo de descuento y con un equipo desgastado tras el esfuerzo que hizo lo pudimos sostener”.



En relación a lo que viene, el partido por Copa Argentina ante Defensa y Justicia, el DT de la ‘Crema’ contó: “De antemano teníamos una idea, intenciones de seguir repitiendo pero veremos como están porque el equipo terminó muy desgastado. Se analizará cual es la mejor opción para enfrentar a Defensa el día jueves.

Atlético de Rafaela, en cualquier tipo de competencia debe presentar lo mejor, queremos ganar”.



A modo de balance tras el empate conseguido en su visita al Gasolero, Medrán señaló: “El equipo tuvo la capacidad de salir del momento complejo, hay un compromiso total, más allá de la forma, no tengo dudas que trabajando de esta manera vamos a encontrar el mejor camino para ser el Atlético de Rafaela más competitivo que todos queremos, porque deseamos, trabajamos y tenemos la convicción de ello. Esto debe ser un aprendizaje para seguir mejorando y encontrando un equipo a la hora de competir”.