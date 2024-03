Declaraciones del fiscal Guillermo Loyola

Ya finalizada la audiencia el Dr. Guillermo Loyola dialogó con los medios de prensa presentes en la ocasión -entre ellos LA OPINIÓN- tocando todos los temas de interés en torno a este resonante caso.



- Doctor, justo estábamos hablando, el documento, ¿el DNI al que ha accedido Marcelo C., existe en formato físico el documento, que no está secuestrado y tampoco se sabe dónde está en este momento…?

- Así es. Es cierto. Tenía un documento físico, porque utilizó las fotos a través de WhatsApp, pero en particular respecto de la estafa a las empresas locales y cuando, al momento de obtener la tarjeta de coordenadas, presentó un documento físico. Eso se puede apreciar muy bien en las imágenes que nos ha proporcionado el Banco de Santa Fe, donde se ve al imputado retirando la tarjeta de coordenadas previo a la entrega del documento al que le sacaron una fotocopia.



- ¿Eso puede seguir trayendo problemas al contador dueño del documento?

- Eso dijo en la audiencia sobre los perjuicios que le ha ocasionado y los temores que el tiene, que entiendo son fundados.



- Para los que no saben o no siguieron la causa, ¿cuál fue el hecho, cuándo comenzó la maniobra y cuándo se concretó?

- Empezaron ayer las imputaciones respecto a los demás partícipes de estos delitos, esta es una investigación que empezó con una estafa, que fue presentada el 23 de enero de 2024.

Como dije antes, la Dra. Fabiana Bertero inició la investigación. Yo estaba con una licencia compensatoria hasta que me presenté y pude continuar con lo que ella había hecho. Se habían realizado muchos trabajos de investigación. Fueron muchos los elementos que nos permitieron llegar hoy a esta medida de prisión preventiva a uno de los principales implicados en estos delitos.

Estas maniobras comenzaron en el mes de enero, hasta que el 23 de enero como decía recién, cuando me referí al ingreso del imputado a la oficina del Banco de Santa Fe en Buenos Aires retirando la tarjeta de coordenadas que le permitió en ese caso poder realizar las transferencias.



- ¿Fueron al menos dos semanas que él empezó a hacer operaciones y maniobras para ir cambiando las identidades...?

- Sí, porque pretendía utilizar otras identidades, pretendiendo validar la identidad dentro del banco, obviamente a través del 0800, llamadas telefónicas, cambios de clave, de correo electrónico, validación, todos los pasos necesarios para finalizar las operaciones.

Pero sí, pasaron aproximadamente dos o tres semanas hasta que logró, en nombre de la persona que también se presentó como víctima, acceder a las cuentas.



- ¿Se sabe cómo tuvo acceso a los datos de la empresa, a la cuenta corriente, a los datos de la misma víctima de la persona a la que le usurpó el nombre?

- Eso es precisamente materia de investigación. Está encaminado a poder determinar cómo accedió a eso, cómo o dónde pudo obtener el documento que había presentado. Obviamente eso se buscó en el allanamiento que se hizo en la casa de este imputado pero bueno, no se encontró ese documento en particular, que era el que queríamos obtener como medida de prueba.



- ¿Puede haber obtenido información de alguien de Rafaela? Porque él también intentó usar los nombres de otras personas vinculadas a la misma empresa.

- Si es la sospecha que uno tiene, por eso todas las líneas de investigación están abiertas y es lo que estamos viendo, la posible participación de otras personas que le posibilitaron obtener todo lo necesario para poder hacer estas maniobras.



- En estas maniobras se han hecho cuantiosas transferencias, ¿qué pasó con esos imputados que recuperaron la libertad? Usted investigaba que era una banda que se dedicaba justamente a esto…

- Si. Al resto de los imputados que fueron imputados ayer (por el viernes), que eran 14, más los 3 de hoy, entiendo, y por el grado de participación que hoy tengo acreditado es distinta. La responsabilidad de Marcelo Daniel C., el imputado, que hoy le fue dictada la prisión preventiva, respecto a los demás. Por eso entendí que los riesgos son diferentes, en base a esa participación que hoy tengo acreditada a esta altura del proceso.



- Entonces la prisión preventiva es sin plazo, ¿no?

- Sí, la prisión preventiva se dictó sin plazo. Como se escuchó la doctora Fortunato, ha diferido dentro del plazo de 24 horas para dictar la resolución y para dar los fundamentos. Pero sí, la parte resolutiva fue esa.



- ¿No se recuperó nada del dinero?

- Se logró cautelar a través de las medidas que dispuso de forma inmediata la fiscal Bertero, a través del congelamiento de cuentas y embargos, pero en cuanto a los montos, podemos hablar de 30 millones de pesos.



- Usted en la audiencia contaba también que además de las maniobras de transferencia a cuentas, ha realizado una compra importante de materiales que está en la investigación el destino de los objetos…

- Sí, es lo que nos permitió identificar a la persona. En una empresa bonaerense compró herramientas, más precisamente 500 taladros y 500 amoladoras, para lo cual utilizó ese acceso que tenía, porque realizó la transferencia a través de las cuentas de una de las empresas que hoy son víctimas de estos delitos de estafa. Son aproximadamente 16 millones de pesos el perjuicio que tuvo la empresa con respecto a esa operación que realizó el imputado en Buenos Aires.



- Todo esto es en registro fílmico, ¿verdad?

- Sí, claro. Eso es parte de las evidencias; los registros fílmicos de esa empresa, los registros fílmicos del banco, que aportó cuando el imputado estaba retirando la tarjeta de coordenadas.



- ¿Seguirá Marcelo Daniel C. detenido en la ciudad de Rafaela o en la ciudad de Santa Fe?

- Eso no depende de mí, depende del Servicio Penitenciario, o del Ministerio de Seguridad cual es el destino. Si va a permanecer en esta ciudad o si va a ser alojado en alguna de las unidades penitenciarias.