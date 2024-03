Estafas a empresas locales: prisión preventiva sin plazos a bonaerense, el principal imputado

A partir de las 10 de la mañana de la jornada de la víspera, en la sala 2 de los tribunales penales rafaelinos se llevó a cabo una audiencia imputativa y de medidas cautelares a cuatro personas involucradas en los hechos de estafa que perjudicaron a dos empresas de nuestro medio, esto es Las Taperitas S.A. y Suc. de Alfredo Williner S.A. Mientras que el imputado principal asistió al acto jurídico de manera presencial, los otros tres lo hicieron por videoconferencia a través de Zoom.

Presidió la audiencia la jueza de IPP Dra. Cristina Fortunato; encontrándose presentes además por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) local, el fiscal adjunto Dr. Guillermo Loyola y el defensor público de los cuatro imputados, Dr. Carlos María Flores.

Asistieron también de modo presencial el CPN Marcelo Daniel M. (ex-empleado de Las Taperitas y de Suc. de Alfredo Williner), que indirectamente resultó damnificado, por el uso de su DNI de forma apócrifa, y la modificación de sus datos biométricos bancarios, representado por su abogado querellante, Dr. Carlos Farías Demaldé.

Asimismo participó del debate la Dra. Cecilia Martina, representante de las dos empresas denunciantes mencionadas en el párrafo anterior.

En tanto que asistieron en carácter de imputados los cuatro bonaerenses acusados. Quien está sindicado como imputado principal Marcelo Daniel C. lo hizo presencialmente, en tanto que los otros tres imputados (correspondientes al grupo de 17 imputados un día antes), Daniel V., Alejandro B. y Cristian R. lo hicieron por Zoom. Los cuatro imputados cuentan con domicilio en la zona de Lanús Este del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Terminadas las imputaciones siguió la audiencia cautelar donde a Daniel V., Alejandro B. y Cristian R., con acuerdo del defensor Flores y el fiscal Loyola, la jueza Fortunato les dictó medidas alternativas no privativas de la libertad y obligados a cumplir con normas de conducta más una fianza personal de $500.000 para cada uno de ellos.

En cuanto al imputado principal Marcelo Daniel C., quien se encuentra más comprometido en la causa, por pedido del fiscal Loyola a la jueza Fortunato, esta decidió dictarle prisión preventiva sin plazos debido al peligro de fuga latente fundado en la pena en expectativa, el posible entorpecimiento probatorio, y el temor de la víctima que debe ser protegida.



HECHOS IMPUTADOS POR

EL FISCAL LOYOLA

El fiscal adjunto Guillermo Loyola comenzó diciéndoles a los cuatro imputados cuál es el hecho que se les atribuye, su calificación jurídico penal, y las evidencias con que cuenta la Fiscalía, como así también los derechos que tienen los imputados.

En esta oportunidad el hecho que se atribuye consiste en que:

“El 23 de enero de 2024 Marcelo Daniel C. se comunicó al teléfono 0800-444-XXXX asignado al Banco de Santa Fe, y utilizando los datos del CPN Marcelo Daniel M., (ex-empleado de Las Taperitas y de Suc. de Alfredo Williner), llevó adelante gestiones tendientes a lograr cambiar el correo electrónico de bloqueo y cambio de clave de acceso, en el perfil bancario que este último tenía dentro de la cuenta de empresa de Las Taperitas S.A., accediendo sin autorización a la base de datos informáticos de Marcelo M., para de esa manera poder cambiar la contraseña de home banking y obtener la tarjeta de coordenadas.

“Esta modificación impactó, a su vez, en el perfil y cuentas personales del mismo Marcelo M. dentro de la nombrada entidad bancaria. Habiendo logrado ese cometido ese mismo día, Marcelo Daniel C., con el fin de hacerse de la tarjeta de coordenadas necesaria para realizar transacciones bancarias de las empresas y mediante la utilización de un DNI apócrifo -que tenía los datos de Marcelo M. pero una foto de Marcelo Daniel C.-. indujo al error al empleado del Banco de Santa Fe, sucursal Buenos Aires, para poder así retirarla.

“Con esta tarjeta de coordenadas en su poder, Marcelo Daniel C. logró ingresar a la cuenta corriente número XXXXXX-01 de Las Taperitas, y luego de común acuerdo con sus destinatarios realizó 38 transferencias a los CBU […]

“Las maniobras fraudulentas ejecutadas con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria por parte de los imputados, verificadas en el caso, revistieron suficiente entidad para inducir al error en el personal de la entidad bancaria y como consecuencia obtener una disposición patrimonial en beneficio de todos ellos y un perjuicio concreto para la firma Las Taperitas S.A. de 153 millones de pesos por las transferencias bancarias realizadas.

“De igual modo valiéndose de la misma tarjeta de coordenadas mencionada Marcelo Daniel C., también ingresó a la cuenta corriente de número XXXXXX-XX perteneciente a la firma Suc. de Alfredo Williner S.A., firma relacionada a Las Taperitas S.A. y luego de común acuerdo con sus destinatarios transfirió en fecha 23 y 24 de enero [sumas millonarias].

“A su vez Marcelo Daniel C., desde una línea telefónica registrada a su nombre, el 23 de enero de 2024 mantuvo conversaciones por WhatsApp con la empresa Dermotrac perteneciente a la industria Catalán S.A., y una vez más desplegando maniobras engañosas, invocó al señor Marcelo Daniel M. y actuó en representación de Suc. de Alfredo Williner S.A., para lo cual utilizó el DNI apócrifo de una supuesta organización para actuar en nombre de la empresa, lo que le permitió como consecuencia del ardid adquirir 500 amoladoras angulares y 500 taladros, por un valor total de $ 16.598.245 pesos, suma que Marcelo Daniel C. transfirió ese mismo día de la cuenta de la firma antes mencionada al CBU […] correspondiente a la firma Catalán S.A., retirando los elementos descritos el 24 de enero de 2024.

“Las maniobras engañosas desplegadas con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria por parte de los imputados, verificadas en el caso, revistieron suficiente entidad para inducir al error en el personal de la entidad bancaria y obtener como consecuencia una disposición patrimonial en beneficio de todos ellos y un perjuicio concreto a la firma Suc. de Alfredo Williner S.A. por $ 18.610.245 pesos por las transferencias bancarias realizadas”.



CALIFICACIONES

LEGALES

A su turno el Dr. Guillermo Loyola imputó al partícipe principal Marcelo Daniel C. por los delitos de “estafas reiteradas” en dos oportunidades (artículo 172 del Código Penal) en concurso ideal con “acceso ilegítimo a un sistema o dato informático” (artículo 153 bis del Código Penal) y “uso de documento falso” (artículo 296 en relación al segundo párrafo del 292 del Código Penal) agravado por estar destinado a acreditar la identidad de las personas en carácter de coautor los dos primeros y de autor en el tercero.

En tanto que los otros 17 fueron imputados por “estafa” en concurso ideal con “acceso ilegítimo a un sistema o dato informático” en carácter de partícipes necesarios (artículos 172, 54, 153 bis y 45 del Código Penal), con distintas penas en expectativa que el primero.