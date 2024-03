La “Crema” y uno de esos empates que suman

Hay razones para conformarse: se perdía con claridad y se pudo empatar. Hay cosas que faltan: el equipo muestra buenas intenciones, pero no lo puede prolongar en los 90, alternando buenas y malas, casi por igual. El balance del empate de Atlético de Rafaela 1 a 1 en su visita a Temperley, para cortar así una racha de dos derrotas seguidas y volver a sumar en esta 7° fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Los goles llegaron en el complemento. Rodrigo Colombo en contra, a los 19 minutos, tras una jugada desafortunada en un centro que cortó a medias Mayco Bergia; y el empate lo alcanzó Nazareno Fúnez, a los 27 minutos, luego de una gran acción personal de Juan Galeano, que se encendió apenas unos minutos en ese tramo del juego y la Crema mostró otra imagen en ofensiva. El 10 y capitán no pudo terminar el encuentro ante una carga muscular.

La primera parte fue prácticamente toda del local, que dominó las acciones de juego, ganó la lucha de la mitad de la cancha y desde allí genero aproximaciones al arco defendido por Mayco Bergia, la gran figura que tuvo el conjunto albiceleste. El arquero de la Crema comenzó algo impreciso, pero fue ganando en confianza con el correr de los minutos y de las llegadas del local, que tuvo las más claras.

Atlético se agazapó y apostó a las contras pero no tuvo la pelota y le costó llegar con claridad al arco rival, apenas algunos pelotazos y centros que no llevaron peligrosidad alguna.

El complemento comenzó con otra dinámica y el comienzo lo mostró mejor parado al elenco rafaelino, estando muy impreciso el local. Así y todo, en la primera a fondo que tuvo el Gasolero sacó el máximo provecho. Una buena triangulación y un centro “envenenado” de Arturia que Colombo la terminó metiendo en su propio arco ante el rebote de Bergia.

En la jugada siguiente el árbitro Felipe Viola no vio un claro penal a favor de Atlético tras una grosera falta del arquero Francisco Rago contra Juan Galeano.

En 27 minutos Galeano en una gran jugada personal marcó la diferencia y habilitó a Nazareno Fúnez que quedó frente al arquero Rago y no perdonó para poner el 1 a 1, anotando así su cuarto gol en la temporada.

A los 29, Galeano, que unos minutos después se iría con un tirón en el posterior, asistió de gran manera a Vidal que se filtró entre los dos centrales pero la controló y cuando quiso eludir al 1 rival ya lo tenía encima.

Sobre el final, el local tuvo una muy clara con un cabezazo que Bergia sacó sobre la línea y Patricio Vidal se lo perdió con un remate desviado de media distancia.

En líneas generales, fue un buen punto el que se trajo Atlético. Le sirvió para cortar la racha de dos derrotas seguidas y seguir construyendo en post de volver a meterse en los puestos de reducido.

Lo que viene para Atlético es la Copa Argentina, el próximo jueves ante Defensa y Justicia por los 32avos de final. Dicho juego comenzará 17.45hs y se podrá ver por TyC Sports. Por la Primera Nacional se volverá a presentar el lunes 25 de marzo ante Brown de Adrogué, en el Monumental de barrio Alberdi.



LA FECHA 7 DE LA ZONA B. Sábado: Aldosivi 1 vs Estudiantes Río Cuarto 1, Brown de Adrogué 0 vs San Telmo 0. Domingo: 16hs Almagro vs Chaco For Ever, 16hs Dep. Morón vs Dep. Madryn, 17.15hs (TyC Sports) Mitre de Santiago del Estero vs Colón de Santa Fe. Lunes: 18.30hs Gimnasia de Mendoza vs Atlanta, 18.45hs (TyC Sports) Nueva Chicago vs Defensores Unidos. Martes: 16hs (TyC Sports) Gimnasia de Salta vs Almirante Brown.



LAS POSICIONES: Def. de Belgrano 14, puntos; Colón 14; San Telmo 12; Aldosivi 12; Gimnasia (S) 12; Nueva Chicago 10; Dep. Morón 9; Atlanta 9; Mitre (SdE) 9; Atlético de Rafaela 8; Def. Unidos 7; Temperley 7; Almagro 6; Estudiantes (RC) 5; Chaco For Ever 5; Gimnasia (Mza) 5; Alte. Brown 4; Brown (A) 3; Dep. Madryn 2.



Las formaciones de los equipos:



TEMPERLEY: 1-Francisco Rago; 4-Agustín Sosa, 2-Jorge Scolari, 6-Juan Pablo Segovia y 3-Lucas Angelini; 8-Emanuel Ibáñez, 5-Juan Pablo Frías, 10-Brian Sánchez y 7-Facundo Kruger; 11-Marcos Arturia y 9-Luis López. Suplentes: 12-Valentín Díaz, 13-Pablo Casarico, 15-Nicolás Da Campo, 16-Fernando Martínez, 17-Leandro Lucero. DT: Pablo Frontini.



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Kevin Jappert, 2-Rodrigo Colombo, 6-Francisco Oliver y 3-Franco Quiróz; 8-Ayrton Portillo, 5-Matías Fissore, 10-Juan Galeano y 11-Jonás Aguirre; 7-Lucas Albertengo y 9-Nazareno Fúnez. Suplentes: 12-Ignacio Turnes, 13-Nicolás Kozlovsky, 15-Emiliano Agüero, 16-Joaquín Stizza. DT: Ezequiel Medrán.



Goles en el segundo tiempo: 19m Rodrigo Colombo e/c (T) y 27m Nazareno Fúnez (AR).



Amarillas: Lucas Albertengo, Bautista Tomatis (AR).



Cambios: ST 14-Iván Bravo x Aguirre (AR), 26m 19-Lucas Baldunciel x López (T), 18-Bautista Tomatis x Quiróz y 20-Patricio Vidal x Albertengo (AR), 31m 20-Julián Mavilla x Frías (T), 37m 17-Juan Capurro x Galeano y 19-Gino Albertengo x Fúnez (AR), 38m 14-Pedro Suoto x Angelini y 18-Lautaro Torres x Arturia (T),



Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Felipe Viola.

Asistentes: Uriel García Leri y Cristian Amarilla.

Cuarto árbitro: Damián Rubino.