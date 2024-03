Piden privatizar más empresas del Estado

La Coalición Cívica (CC) presentó ayer un proyecto para privatizar 25 empresas del Estado, un número superior al que propone el borrador más reciente de la ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei.

Las apuntadas por la CC incluyen a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas.

También propone un esquema público privado para Banco Nación, ARSAT y Nucleoeléctrica, entre otras.

Además, la iniciativa del partido que lidera Elisa Carrió establece la creación de un Holding que administre a las empresas no privatizadas bajo el nombre de Sociedad Administradora de Empresas del Estado.

En tanto, según difundieron este sábado desde la CC a través de un comunicado, el objetivo de la sociedad sería "mejorar la eficiencia, integridad, administración, transparencia y reglas de buen gobierno, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE".

"La Argentina no necesita un Estado enorme, sino un Estado inteligente, que no genere desequilibrios macroeconómicos que perjudiquen a los ciudadanos", señalaron los legisladores de la CC que presentaron el proyecto.

En esa línea, agregaron: "Lo importante no es que las empresas sean públicas o privadas, sino que lo central es brindar servicios de calidad para todos los argentinos al menor costo posible".

A su vez, afirmaron que todas las empresas estatales vienen "cerrando sus cuentas en rojo" desde hace muchos años y necesitan “abundantes subsidios" que surgen de impuestos que paga toda la ciudadanía. "Los subsidios durante el año 2023 sumaron $2,3 billones", afirmaron.

El ranking de mayores subsidios, según lo expresado por el partido de Carrió, lo encabeza ENARSA, le siguen AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino.

"A pesar de los números en rojo, durante los últimos años las empresas se dieron el lujo de aumentar su personal", sostuvieron desde la CC.

La ley ómnibus de Milei proponía inicialmente la privatización de 41 empresas del Estado, pero, tras el debate en comisión, ese número se redujo.

En los borradores actuales de la normativa figuran un total de 11 que podrían pasar a ser sociedades anónimas o ser concesionadas, pero la CC propone ampliar esa cifra.

De esta manera, el partido que encabeza Carrió intenta dejar afuera a varias de la privatización total y, en otros casos, extender las que ingresen a la modalidad público privado, como el Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT, entre otras.

Recientemente, por disposición del Gobierno de Javier Milei fue cerrada la agencia de noticias Télam, además de diferentes reparticiones y organismos, en el marco de una política de achicamiento, tendiente a reducir el gasto público, que el presidente había anunciado durante su campaña. (NA).