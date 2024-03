Se colocará el busto de Menem en Casa Rosada

Tras subirlo al pedestal de prócer, junto a José de San Martín y Manuel Belgrano, entre otros, el Gobierno del presidente Javier Milei dará un paso más a la hora de reivindicar al ex mandatario Carlos Saúl Menem con la colocación de su busto en el Hall de Honor de la Casa Rosada.

La imagen del riojano tallada en mármol se encuentra confeccionada hace varios años, pero jamás se tomó la decisión política de ubicarlo en la Galería de los Bustos Presidenciales.

Según confirmaron fuentes oficiales a NA, el busto de Menem "se encuentra disponible en la reserva del Museo de Casa Rosada".

Su colocación definitiva en el sector por el que ingresan el presidente y todas las personalidades destacadas estuvo a punto de concretarse en la gestión de Alberto Fernández: la intención había sido hacerlo el 2 de julio de 2020, en coincidencia con el cumpleaños número 90 del riojano.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 frustró esa idea, que incluía también la presencia del propio homenajeado.

La muerte de Carlos Saúl Menem, el 14 de febrero de 2021, volvió a poner sobre la mesa la demorada colocación del busto y, en ese contexto, Alberto Fernández expresó nuevamente su intención de concretar el demorado homenaje oficial en Casa Rosada.

Ahora, con Milei al frente de Balcarce 50, la situación pareciera estar próxima a llegar a su fin.

Días atrás, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, dieron a conocer la remodelación del ex Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa Rosada: adoptó el nombre de Salón de los Próceres.

Allí, una de las imágenes que se colocó fue la Carlos Saúl Menem, un personaje de la historia argentina destacado en público y en privado por Milei, quien lo considera el mejor presidente que haya tenido el país.

Según supo NA, la colocación del busto de Menem en la Casa Rosada es una decisión tomada y que se concretará, aunque todavía no hay fechas establecidas para el homenaje: una opción que baraja cerca del líder libertario es hacerlo el 8 de julio próximo, cuando se cumplan 35 años de la asunción del peronista.

La propia hija del ex mandatario, Zulemita Menem, envió nuevamente una carta al Gobierno para pedir que se ubique de una vez por todas la imagen de su padre en el Hall de Honor: ya lo había hecho en las gestiones de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Ese sector de la Casa Rosada está incompleto desde hace varios años y, además de la figura del riojano Carlos Menem, también faltan otros ex mandatarios.

Se trata del radical Fernando De la Rúa (1999 - 2001) y de Cristina Kirchner (2007 - 2015).

La colocación de los bustos en el Hall de Honor de la Casa Rosada se rige por lo establecido en el Decreto 1872/2006, que fija que las representaciones escultóricas deben disponerse "en el orden cronológico correspondiente a sus respectivos mandatos constitucionales y luego de transcurrido el plazo de dos períodos de Gobierno contado desde la finalización del mandato respectivo".