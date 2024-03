CRAR debutó con triunfo como visitante ante Pampas

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso este sábado como visitante a Los Pampas, en Rufino, por 27 a 20 en la apertura de la temporada 2024 del torneo de segunda división del TRL, en el cual tiene nuevamente las aspiraciones de pelear por el ascenso.

El apertura y capitán Santiago Kerstens logró un try, dos penales y tres conversiones, en tanto que el wing Esteban Appo apoyó dos tries, en cuanto al aporte ofensivo, para la sumatoria de 4 puntos en el sur santafesino.

La formación titular dispuesta por los entrenadores principales Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba fue con: Gabriel Morales (Jonatan Viotti), Martín Barberis (Lautaro Duria) y Ticiano Hang (Gastón Zbrun); Gonzalo Clemenz y Juan Imvinkelried; Juan Cruz Karlen, Ian Trossero (Lucas Canello) y Facundo Aimo; Agustín Cesano y Santiago Kerstens (c); Esteban Appo, Santiago Albrecht, Manuel Mandrille, Mateo Villar (Ricardo Brown); Jerónimo Ribero (Martín Bocco).

En reserva también ganó el Verde, por 52 a 7, lo mismo que en prereserva, pero por 40 a 5, en un pleno de victorias del equipo de nuestra ciudad.



OTROS RESULTADOS

En los otros dos encuentros que se disputaron en este nivel, también se dieron victorias visitantes. En Cabaña Leiva, Tilcara de Paraná superó a La Salle por 39 a 7, mientras que en Rosario, Jockey de Venado Tuerto se impuso ante Provincial por 24 a 19. Fue postergado el otro partido que estaba programado, entre los rosarinos Logaritmo y Los Caranchos, por cuestiones climáticas, mientras que quedó libre Alma Juniors de Esperanza.

Posiciones: Tilcara y Jockey (VT) 5 puntos; CRAR 4; Los Pampas y Provincial 1; Alma Juniors, La Salle, Logaritmo* y Los Caranchos* 0. (*) postergaron 1° fecha.

En la próxima jornada, el sábado 23, estos serán los encuentros: CRAR vs. Logaritmo; Jockey de Venado Tuerto vs. Los Pampas; Los Caranchos vs. La Salle y Tilcara vs. Alma Juniors de Esperanza. Libre: Provincial.