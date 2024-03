Se realizará un encuentro en el Cine Belgrano en defensa del INCAA

Debido al posible cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), así como también a la suspensión de importantes festivales cinematográficos nacionales, se están llevando manifestaciones en diferentes partes del país.

Precisamente, el lunes pasado a través de una resolución que fue publicada en el Boletín Oficial y que se denomina “Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos” se dieron a conocer la baja de 138 contratos y los anuncios del Gobierno de "reducir drásticamente los gastos" de este organismo.

Sin ir más lejos, el jueves pasado, organizaciones culturales se movilizaron al frente del cine Gaumont en rechazo a las últimas medidas de la Casa Rosada en relación al instituto de cine. En medio de la manifestación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió a las cientos de personas que estaban reclamando sobre la calle Rivadavia. Hubo tres detenidos.

El reconocido actor Leonardo Sbaraglia participó de la manifestación y aseguró que se sumó "como un ciudadano más al que le encanta el cine argentino y quiere que sigan existiendo estas películas".En cuanto al avance de la policía, relató: "Yo estaba acá, no había ningún problema ni ninguna violencia y de repente llegó la policía y nos volvió a poner en la vereda. Tiraron gases por allá. Hacen un operativo como si estuviéramos cargados con fusiles, no tenemos nada", dijo en diálogo con C5N.

"Esta es toda gente que se está manifestando en defensa del cine argentino frente a un lugar emblemático, donde se estrenan películas que no se pueden estrenar en otro lado, donde se defiende un cine que el mercado de las exhibidoras y las distribuidores no defienden", sostuvo en relación al cine Gaumont.

En ese sentido, condenó el recorte que sufrió el INCAA y remarcó: "Uno está defendiendo acá un tipo de cine que con todos estos recortes probablemente no pueda existir más. Va a existir solamente un tipo de cine argentino, y el otro puede llegar a desaparecer".

Por último, el actor destacó: "Yo creo que el Presidente tendría que estar orgulloso del cine que tenemos en nuestro país. Es una industria pujante, potente, respetada en todo el mundo. Acá la discusión ni siquiera es cultural, están dejando morir una industria que funciona muy bien. Es parte de nuestra bandera".

Si bien la concentración principal fue en la puerta del cine Gaumont, cuya continuidad fue puesta en duda la semana pasada por el nuevo titular del INCAA, Carlos Pirovano, hubo protestas en todo el país en una "acción cultural federal", replicando los mismos reclamos.



EN RAFAELA

Los trabajadores de la cultura de la ciudad proponen un encuentro en el Cine Belgrano este martes 19 de marzo a las 21:00. Con la firme decisión de defender el cine nacional, se reunirán exclusivamente a ver la versión remasterizada de la película "Nueve reinas", que se estrenó en el 2000 y muestra los avatares de un país atravesado por una fuerte crisis social y económica. La película comienza 21:30.