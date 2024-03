Santero logró la pole en Viedma

Julián Santero (Ford) se llevó los 2 primeros puntos en disputa en la segunda fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera. El piloto del LCA Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Viedma y alcanzó su séptima “pole position” en 80 clasificaciones en la categoría.

El mendocino y Mariano Werner (Mustang) reeditaron el duelo que sostuvieron durante toda la temporada 2023, pero en este caso con el primer lugar de la clasificación en juego. El campeón había dominado la clasificación en El Calafate, donde Santero fue 5º, pero el que prevaleció en este oportunidad fue el subcampeón 2023, al lograr una vuelta que resultó 0s135 más rápida que la del entrerriano.

“El auto está muy bien. Tuvimos suerte porque el problema con la caja sucedió en los entrenamientos y no en la clasificación. Ojalá podamos redondear mañana”, sostuvo en Campeones Radio. “Nos ganó bien Santero. Hice una vuelta limpia y no tenía para más, por eso decidí meterme al box”, indicó por su parte Werner, que volvió a ser el mejor ubicado entre los usuarios de autos de nueva generación.

Valentín Aguirre (Chevrolet) redondeó una gran clasificación al situarse 3º, aunque a 0s304 de la “pole”. Esteban Gini (Toyota) volvió a destacarse, tal como sucedió en El Calafate, donde clasificó 3º pero debió cumplir una penalización por haber llegado a los 3 apercibimientos. Esta vez, podrá aprovechar el gran rendimiento del Carmy que alista el Maquin Parts Racing y que le permitió clasificar 4º, a 0s379.

Marcos Landa resultó el mejor representante de Torino al ubicarse 5º, a 0s404, mientras que el piloto de Dodge más destacado fue Facundo Chapur, que clasificó 8º, 0s528. Entre ellos quedaron dos usuarios de Chevrolet: Facundo Ardusso (Chevy) y Marcos Quijada (Camaro), que quedaron 6º y 7º, a 0s437 y 0s480, respectivamente.

Este domingo las series serán en estos horarios: 10:05 a 10:15 – 1ª serie (5 vueltas); 10:30 a 10:40 2º serie (5 vueltas) y de 10:55 a 11:05 3º serie. La Final se largará a las 12:55 a 25 vueltas o 50 minutos.



TC PISTA

Hernán Palazzo (Chevrolet) y Diego Azar (Toyota) ganaron las series del TC Pista, que disputa la 2ª fecha del campeonato en el Autódromo Ciudad de Viedma.

En la primera Palazzo se impuso por 1s983 a su escolta Lucas Valle (Dodge). Mientras que Sebastián Salse (Dodge) completó el top3 en este parcial.

Azar se llevó la selectiva más rápida con 7m39s174. Detrás de él finalizaron Rodrigo Lugón (Ford) a 4s502, que no tuvo oportunidad y Jeremías Olmedo (Ford), que se quedó a 4s645 del líder y cerró el trío de punta. La final será este domingo a las 11:45.