Se pone en marcha la Primera B liguista

La Liga Rafaelina de Fútbol pone en marcha el torneo Preparación de la Primera B con la disputa de la primera fecha, jornada dominguera que tendrá nueve encuentros.

En la Zona Norte, el grupo A tendrá los siguientes cruces: 17.30hs Moreno de Lehmann vs Independiente de Ataliva (Rodrigo Pérez) y 18.30hs Tiro Federal de Moisés Ville vs Argentino de Humberto (Guillermo Vacarone). En el grupo B lo harán: 17hs Belgrano de San Antonio vs Sp. Aureliense (Claudio González), Juventud Unida vs Deportivo Susana (Ariel Gorlino) y Dep. Bella Italia vs Sp. Roca (Ángelo Trucco).

En la Zona Sur, el grupo A tendrá a: 17.00hs Sp. Santa Clara vs Bochófilo Bochazo (Raúl Cejas) y Libertad de Estación Clucellas vs Talleres de María Juana (Brian Celi); en el grupo B: 16.30hs Zenón Pereyra vs La Trucha FC (Sebastián Garetto); 17hs La Hidráulica vs Dep. Josefina (Sebastián Yori).





COPA DEPARTAMENTO CASTELLANOS

En la jornada de ayer, y correspondiente a la cuarta fase, debían jugar Florida de Clucellas y Argentino Quilmes pero el juego fue suspendido debido a las inclemencias del tiempo y se reprogramará.



JUEGAN HOY: Copa de Oro: 17hs Atlético María Juana vs Sportivo Norte (Silvio Ruíz). Copa de Plata: 17hs Deportivo Aldao vs Atlético de Rafaela, 18hs Ben Hur vs Atlético Esmeralda (Darío Suárez).