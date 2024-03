Blue Star Group lanza su colaboración Emily in Paris x Todomoda Beauty

LANZAMIENTO//“Emily in Paris x Todomoda Beauty”.

FOTO BLUE STAR GROUP// LANZAMIENTO//“Emily in Paris x Todomoda Beauty”.



Blue Star Group anuncia el lanzamiento de “Emily in Paris x Todomoda Beauty”. Esta colaboración promete llevar la esencia del mundo fashionista parisino a Chile, Perú, México y Argentina.



Emily in Paris ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su fresco y colorido estilo parisino. La serie, conocida por tener una fuerte impronta fashionista, es la inspiración de la última colección de Todomoda Beauty. Diseñada en la tonalidad rose gold haciendo referencia al viñedo Champere de la serie y llena de corazones por el clásico llavero de Emily, la colección incluye productos, desde glosses, rubores súper trendy e iluminadores hasta accesorios de beauty. Con este lanzamiento, Todomoda Beauty celebra la amistad y la individualidad de cada personaje al mismo tiempo que permite recrear los looks chic y divertidos de la serie.



"Elegir a Emily in Paris como inspiración para nuestra colección fue una decisión natural para nosotros.

La serie nos inspira en nuestro día a día y representa nuestros valores de celebrar la belleza propia y la amistad", explica Eduarda Abrantes, Brand Director de Todomoda. "Estamos emocionados de unir fuerzas con Emily in Paris para compartir con nuestra comunidad una experiencia única que refleja la magia de la serie y fortalece nuestro ADN".







La colección vegana y cruelty free, invita a su comunidad a sumergirse en el encanto de la moda francesa y a explorar la esencia detrás de las campañas de marketing de moda, una conexión única entre la serie y Todomoda Beauty.



Esta colección estará disponible a partir de esta semana en tiendas físicas y virtuales de Argentina, Chile, Perú y México.





Acerca de Blue Star Group



Con más de 29 años de trayectoria, Blue Star Group (BSG) es una empresa argentina dedicada al diseño, producción y comercialización de accesorios de moda a través de sus marcas Todomoda e Isadora. BSG cuenta con más de 800 tiendas físicas distribuidas en Argentina, Chile, México, Perú, Brasil y Paraguay, además de contar con 9 canales digitales propios y presencia en marketplaces. Emplea de modo directo a más de 4.000 personas. Alrededor de 80.000 mujeres compran por día, vendiendo 70 millones de unidades por año.



BSG es la compañía de lifestyle más grande en Latinoamérica y la tercera a nivel global. Su estrategia se basa en el diseño de todos sus productos, la operación en tiendas propias y la gestión mediante tecnología, con un sistema que analiza más de 300 millones de datos por día, y que le permite una rápida reacción a la demanda.