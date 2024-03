Construirán nuevos pabellones para 320 presos en Rosario

El Gobierno provincial construirá cuatro pabellones en el Predio Complejo Penitenciario Rosario, ubicado en Av. 27 de Febrero al 7800, para alojar a 320 presos.

La obra -que se licitará el 9 de abril y tiene un presupuesto mayor a $ 7.700 millones- se ejecutará con un sistema de panelería pre moldeada que permitirá tenerla finalizada en 10 meses.

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, Lucía Masneri, anunció: “en los próximos días vamos a realizar la apertura de sobres de la licitación y posteriormente, la adjudicación de la obra de la sub unidad 4 en el Complejo Penitenciario de Rosario, lo que nos permitirá alojar a 320 internos más”.

Cabe recordar que, actualmente, el Complejo Penitenciario de Rosario cuenta con tres pabellones: dos de hombres y uno de mujeres, mientras que el nuevo pabellón, denominado sub unidad 4, estará destinado a alojar varones.

A continuación, la funcionaria realizó un análisis de la actual situación del Sistema Penitenciario: “Cuando inició la gestión el gobernador Maximiliano Pullaro, recibimos más de 1.700 presos en comisarías, de los que hoy quedan 1.400 aproximadamente. Esta obra viene a reforzar el traslado de internos de comisarías al Servicio Penitenciario. Nos permitirá empezar a poner de nuevo en movimiento la rueda de la construcción de cárceles, que es lo que nos permite garantizar tanto la operatividad en calle de la Policía de Santa Fe, como el control de los internos dentro de las unidades penitenciarias”.



DETALLES DE LA OBRA

Por su parte, el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura -dependiente directamente del gobernador Maximiliano Pullaro-, Diego Leone, destacó que, “a tres meses de haber iniciado la gestión del gobernador, ya se licita la primera obra y, prácticamente al año de gestión, estará terminada la obra del servicio penitenciario para aumentar la capacidad de alojamiento de presos”.

Asimismo, Leone brindó detalles sobre el nuevo pabellón del complejo penitenciario, ubicado en 27 de Febrero al 7800: “La ampliación se realizará en un terreno vacante. La obra consiste en 4 pabellones, se denomina Sub Unidad 4. La primera etapa ya estaba ejecutada; ahora vamos a ejecutar los pabellones propiamente dichos con las celdas para los reclusos. Consiste en 160 celdas con capacidad para alojar dos reclusos por celda, es decir, la capacidad que tendrá este complejo es de 320 reclusos”.

También apuntó datos constructivos de la obra: “buscamos un método constructivo de sistemas pre moldeados, los pilotes y bases se hacen con hormigón 'in situ', pero el resto de la obra se ejecuta con sistemas de panelería pre moldeada. La cubierta es metálica, de manera que logramos tener una rapidez constructiva muy alta. El plazo de obra es de 10 meses”.

Esta obra tendrá 3.640 metros cuadrados cubiertos y otros 2.267 metros cuadrados serán destinados a áreas recreativas y patios.

La construcción demandará una inversión –a valores a diciembre de 2023- de 7.744.776.033 pesos. La apertura de la licitación será el 9 de abril de 2024, el inicio de obra está planificado para junio de 2024 y la fecha de finalización se estima para marzo de 2025.



DESTRUYEN 11.725

ARMAS DE FUEGO

Este viernes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se hizo presente en el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC) donde se dio inicio al proceso de destrucción de 11.725 armas de fuego.

La ministra estuvo acompañada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; el director de la ANMaC, Juan Pablo Allan; el jefe de Gabinete, Carlos Manfroni; el secretario de Seguridad, Vicente Barreiro; y el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier.

Entre las armas incautadas, se encuentran pistolas, revólveres, escopetas, carabinas, fusiles, ametralladoras y armas de fabricación casera, conocidas comúnmente como “tumberas”, que provienen en su gran mayoría de la Ciudad de Rosario.

En el marco de su discurso, Bullrich subrayó la importancia de esta tarea, afirmando que: "cada arma destruida es una menos en la calle, una menos que puede segar la vida de un ciudadano, de un joven, de un trabajador, de un policía. Estas armas representan un peligro constante para nuestra sociedad, y ahora han sido eliminadas de manera permanente".