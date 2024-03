El Porvenir eliminó a Lanús

El Porvenir dio el golpe en la Copa Argentina. En el estadio Norberto Tito Tomaghello, el equipo de la Primera C derrotó 1-0 a Lanús y lo eliminó del certamen. En dieciseisavos de final se medirá con el ganador del cruce cuyano: Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan.

El conjunto de Gerli golpeó de entrada con el tanto de Julián Quinteros, quien anotó de cabeza a los 17 minutos tras el centro de pelota parada de Rodrigo Soria.

A partir de allí supo aguantarlo gracias a una gran actuación de su arquero Franco Carretero y se quedó con el clásico zonal, el cual no se disputaba hacía poco más de 38 años.

En otro juego, Argentinos derrotó 2-1 a Gimnasia y Tiro de Salta, en el Estadio Ciudad de Caseros, y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Rubén Forestello se quedó con nueve jugadores a los 21 minutos por las expulsiones de Ignacio Sanabria y Matías Birge.

El Bicho logró abrir el marcador a los 18' a través de Emiliano Viveros, quien aprovechó un rebote tras el remate en el palo de Gastón Verón.

Ya con dos hombres menos, el Albo alcanzó el empate 1-1 a los 38' con un gran tiro libre ejecutado por Walter Busse que Diego Rodríguez no pudo atajar.

Con la igualdad en el marcador, Gimnasia y Tiro se plantó bien en defensa y Argentinos debió trabajar más de lo pensado para poder vencer el arco defendido por Federico Abadía.

Recién a los 82', un centro de Kevin Coronel le quedó a Matías Perelló, que definió de gran para forma para debutar en la red y darle el triunfo 2-1 al Bicho.