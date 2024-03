Durísima caída del Rojo ante Riestra

Independiente perdió 1-0 con Riestra, en el estadio Guillermo Laza, en el encuentro que dio inicio a la fecha 11 de la Copa de la Liga. El Rojo, que contaba con la posibilidad de quedar como único líder de la zona A, jugó un mal partido y su clasificación a la Fase Final está en riesgo.

Pedro Ramírez a los 17 minutos convirtió el gol de la histórica victoria del Malevo, que le ganó por primera vez a uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

El equipo de Carlos Tevez se mostró completamente desorientado y el entrenador decidió realizar dos cambios cuando recién habían transcurrido 30 minutos: Alex Luna ingresó por Joaquín Laso y Rubén Martínez lo hizo en lugar de Gabriel Neves.

Sin embargo Independiente no encontró respuestas y el local logró llegar sin sobresaltos al final. Apenas dos jugadas aisladas, en el inicio y el cierre de la segunda mitad, fueron las más claras del conjunto del Apache. Matías Giménez definió por arriba del travesaño a los 50' y Gabriel Ávalos cabeceó desviado a los 92'.

El viernes, en cancha de Lanús a partir de las 17.15, el Rojo se medirá con Laferrere por Copa Argentina. Mientras que Riestra aguarda la programación de la fecha 12 de la Copa de la Liga, cuando visitará a Gimnasia en La Plata.



EMPATE EN ROSARIO



Newell´s, en su casa, empató 0-0 ante Platense, anoche, por la jornada 11 de la Zona B en la Copa de la Liga Profesional. Con este resultado, la Lepra es cuarto en el grupo, con 18 unidades; mientras que el Calamar es noveno en la tabla, con 12 puntos.



RACING ANTE DEFENSA



Racing y Defensa y Justicia se enfrentarán, este sábado, para lograr ingresar entre los cuatro mejores de la Zona B, por la jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional. El cotejo se disputará en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 19.15, y contará con la transmisión de ESPN Premium. El arbitraje estará a cargo de Darío Herrera, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR.



SAN LORENZO ANTE SARMIENTO



San Lorenzo enfrentará a Sarmiento, este sábado, por la jornada 11 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se jugará en el Nuevo Gasómetro, desde las 17, con el arbitraje de Yael Falcon Pérez, Diego Ceballos estará en el VAR. Además, TNT Sports transmitirá el cotejo.



TAMBIÉN HOY: ZONA A: 21.30hs Atlético Tucumán vs Ind. Rivadavia, 21.30hs Vélez vs Instituto.