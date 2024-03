La rafaelina Tschieder es la nueva titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados

La abogada rafaelina, Mariel Tschieder, se convirtió ayer en la primera mujer en presidir la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) en sus 103 años de actividad institucional. Fue durante la Asamblea Ordinaria de la Junta de Gobierno de la entidad convocada para la elección de nuevas autoridades de Mesa Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el período 2024/2026.

Si bien la FACA nuclea 84 colegios y asociaciones de todo el país, eran 72 las entidades en condiciones de votar durante la asamblea realizada en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. La lista N° 2 "Unidad Federal" encabezada por Tschieder, quien además es ex presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, obtuvo 41 votos en tanto que la lista contendiente no sumó apoyo alguno, a la vez que se registraron cinco abstenciones.

Tschieder, colegiada e integrante del Directorio del Colegio de Abogados de Rafaela, encabezará una Comisión integrada, entre otros, por Raúl Aguirre Saravia del Colegio Público de Abogados de Capital Federal en la Vicepresidencia 1°, Luciana S. Scherbath del Colegio de Abogados de Mar del Plata en la Vicepresidencia 2° y Francisco J. Panero del Colegio de Abogados de San Francisco, en la Vicepresidencia 3°.

A la asamblea asistieron la actual presidenta del Colegio de Abogados de Rafaela, Mabel Eusebio y la vocal del Directorio de la entidad, Gabriela Capponi Fiorillo.

En 2019, Mariel Tschieder había asumido como Vicepresidente 1° de FACA, acompañando al Dr. José Luis Lasalle (San Nicolás) quien ocupó el cargo de Presidente, en lo que fue considerado como un importante logro de la profesional de esta ciudad y del Colegio de Abogados de Rafaela.

La profesional rafaelina fue dos veces presidente del Colegio de Abogados de la 5ta. Circunscripción Judicial con sede en esta ciudad (durante los períodos 2012-2014 y 2014-2016) y también Vicepresidente 1° de FACA entre 2019-2021 y 2021-2023.

En el campo de la dirigencia profesional, los méritos de Tschieder son sorprendentes. Fue la primera mujer en presidir el Colegio de Abogados de Rafaela. Fue la primera mujer en encabezar un Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe -en total son 5- y ahora es la primera abogada argentina en presidir la FACA en sus 103 años de historia.

En su discurso de asunción, recordó al primer titular de la institución, Dr. Manuel Gonnet para después repasar su propia trayectoria. "Cabe señalar la particular circunstancia por la que atravieso como abogada y mujer. Mi nombre es Mariel Margarita Tschieder, residente en la ciudad de Rafaela, abogada desde el año 1989, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, fui presidenta del Colegio de Abogados de Rafaela y Vicepresidenta Primera saliente de FACA; soy la mamá de Ignacio, también abogado y todos los días, todos, ejerzo mi profesión exclusiva y excluyentemente. De ese modo han transcurrido mis últimos 34 años, durante los cuales he visto el afianzamiento y superación de muchos derechos subjetivos, en particular el derecho humano de igualdad entre hombres y mujeres", expresó.

"Celebro, no sólo a nivel personal, sino en especial a nivel institucional que luego de los lejanos 102 años de Gonnet, se reafirmen los modelos de acceso democrático a las instituciones con igualdad y paridad de género y así pueda asumir una mujer, con origen federal de la invencible Provincia de Santa Fe, la Presidencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados", remarcó Tschieder, quien agradeció en especial a la entidad que agrupa a los profesionales del derecho de Rafaela.

Asimismo, destacó que "esta nueva mesa directiva que hoy asume y que encabezo pondrá en la función encomendada su total dedicación en la continuidad y defensa de la garantía del ejercicio libre y digno de nuestra profesión, en el contexto de un estado constitucional de Derecho". "Desde esa lógica sabemos porque ha sido una constante institucional la firmeza con la cual se ha sostenido el respeto y la defensa de la abogacía libre e independiente como garante sustantiva de la democracia y la democracia del mismo estado de derecho, en la certeza de que todos y cada uno de los Colegios Profesionales aunados en FACA se pondrán de pie al momento de la defensa de esa independencia que cabe ratificar, también de toda injerencia política partidaria", sostuvo la abogada rafaelina.

Para Tschieder, una de las responsabilidades de la entidad es "la custodia y defensa de las Incumbencias Profesionales", que quedó en evidencia "en el escenario que hemos transitado con motivo de la llamada Ley Ómnibus, defendiendo el trabajo de los abogados/as argentinos en relación a las denominadas sucesiones notariales y divorcios administrativos".



Además, consideró que la FACA continuará en el camino de marcar las deficiencias del sistema judicial, entre ellas la "injustificada morosidad de los órganos jurisdiccionales argentinos, sean fueron provinciales, nacionales o federales, por supuesto, con honrosas y pocas excepciones a esa realidad". "Otro de los objetivos que nos compromete es el Consejo de la Magistratura de la Nación, un órgano de gran importancia en el armado arquitectónico del formato de la institucionalidad del Poder Judicial Argentino".

Más adelante, Tschieder advirtió "un novísimo escenario donde la denominada cuarta revolución industrial ha ingresado y va a permanecer en el mundo jurídico: inteligencia artificial, robótica y por supuesto informática que generarán nuevas situaciones fácticas que requerirán la atención en el caso concreto o en la propia normatividad que convocará a letrados, académicos y magistrados para dar respuestas a los tiempos por venir".

"De igual modo, un abanico de nuevos derechos irrumpe en el devenir cotidiana del ejercicio profesional y que amplían, las áreas de incumbencias abogadiles, como la cuestión medioambiental y su impacto tanto en los intereses individuales como también en los colectivos o difusos", señaló la flamante titular de FACA.

Finalmente, expresó que "los desafíos no se agotan en lo hasta aquí expuesto, matrícula federal, formación académica constante de los abogados y abogadas, velar por altos standares de formación en la carrera de grado y muchos otros más". "Estamos convencidos que solamente una Federación Argentina de Colegios de Abogados activa, comprometida con sus miembros y ratificando su presencia en todo el territorio nacional, brindando apoyo a todos y cada uno de los colegios provinciales, podremos posicionar a nuestra Casa en el lugar de garantía de los derechos en que se asienta la propia República y el Estado Constitucional de Derecho", concluyó.