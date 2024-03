CRAR pone en marcha su ilusión de ascenso en el inicio de una nueva temporada del TRL

Este sábado comienza una nueva edición del Torneo Regional del Litoral. En este capítulo 24° del certamen que reúne a clubes de las uniones de rugby de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, volverá a estar dividido en tres niveles: Top 9, Segunda División y Tercera División.

CRAR, que tendrá su kick off en Rufino, intentará luchar por uno de los dos ascensos que habrá en juego en la temporada 2024 al máximo nivel del TRL. Su debut será visitando a Los Pampas, desde las 16hs y con el arbitraje de Nicolás Carboni.

Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba estarán al frente del Verde, teniendo su primera experiencia como dupla técnica, más allá de haber integrado los Staff en los últimos tiempos.

Para este primer encuentro, el XV inicial será con: 1.Gabriel Morales, 2.Martín Barberis y 3.Ticiano Hang; 4.Gonzalo Clemenz y 5.Juan M. Imvinkelried; 6.Juan C. Karlen, 7.Ian Trossero y 8.Facundo Aimo; 9.Agustín Cesano y 10.Santiago Kerstens (c); 11.Esteban Appo, 12.Santiago Albrecht, 13.Manuel Mandrille, 14.Mateo Villar y 15.Jerónimo Ribero.



CAMBIO EN EL

REGLAMENTO

El principal objetivo estará enfocado en terminar la primera fase entre los cuatro mejores. El reglamento para este año estipula que en la primera etapa será a dos ruedas de partidos, todos contra todos. Transcurridas las 18 fechas, el primero y segundo jugarán con el octavo y noveno de Primera una ‘Promoción’ con el formato de semifinal y final. Dicho ganador ocupará la 8° posición, participará del Torneo del Interior B y asciende o mantiene su participación en Primera para el 2025. De esos mejores 4 que queden de la primera fase, el 3° y 4° jugarán con el 2°, 3° y 4° de la Promoción a dos ruedas, todos contra todos y el que sume mayor cantidad de puntos será el Campeón de la Segunda División, logrando así el ascenso a la Primera División para la próxima temporada.



SÁBADO DE TRL. FECHA 1.



TOP 9: CRAI – Duendes, Old Resian – Santa Fe RC, Universitario Rosario – GER, Rowing – Estudiantes de Paraná. Libre: Jockey Club Rosario.



Segunda División: Los Pampas – CRAR, La Salle – Tilcara de Paraná, Logaritmo – Los Caranchos, Provincial – Jockey Club Venado Tuerto. Libre: Alma Juniors



La Tercera División dará inicio el sábado 13 de abril y allí competirá Brown de San Vicente.