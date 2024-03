Seguirán procesados en libertad 17 de los imputados por estafas a empresas locales

A partir de las 11.30 de la mañana de ayer, a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, se realizaron las audiencias imputativa y de medidas cautelares remotas a 17 implicados, detenidos en allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de investigaciones vinculadas a estafas cometidas en perjuicio de dos empresas lácteas de Rafaela: Sucesores de Alfredo Williner y Las Taperitas. Las instancias procesales fueron solicitadas por el fiscal Guillermo Loyola –a cargo de la sección Criminalidad Económica y Compleja (Secec) de la Unidad Fiscal Rafaela– que lleva este caso.

El número total de implicados en estas maniobras son 18 personas, por lo que hoy sábado a partir de las 10 de la mañana, en la sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), se realizará la misma instancia procesal penal para quien se encuentra involucrado como pieza principal en la maniobra delictiva en esta ciudad de Rafaela, identificado como Marcelo Daniel C. Se recuerda que según publicó este Diario las estafas alcanzan la suma de 170 millones de pesos, en total entre ambas empresas damnificadas.

De acuerdo a lo recabado por este Diario, la audiencia via internet fue compleja y por momentos desprolija debido a la gran cantidad de imputados y abogados conectados desde distintos lugares del territorio bonaerense con Rafaela, no obstante el arduo trabajo realizado por la OGJ.

Producto de las audiencias de este viernes, los 17 arrestados fueron formalmente imputados por la jueza de IPP Cristina Fortunato, por los delitos calificados como “estafa”, y en la misma instancia se resolvió su situación en cuanto a medidas cautelares disponiéndose no adoptar la cautelar privativa de la libertad sino medidas alternativas, que les permiten a los imputados seguir el proceso en libertad mientras dure la investigación. No obstante deberán fijar una caución real de $ 500 mil cada uno.