Los dólares libres cerraron la semana arriba de $1.000

Las cotizaciones de los dólares libres no sintieron el revés que tuvo el Gobierno en el Senado con el rechazo del DNU y cerraron la semana con otra jornada calma. El dólar blue pasó la jornada de este viernes sin modificaciones y cerró la semana en $995 para la compra y $1.025 para la venta. De esta forma cierra la semana con una apreciación de 30 pesos, aunque sigue cinco pesos por debajo del cierre de febrero.

Tras el cierre del dólar mayorista en $850,50, la brecha con el blue se encuentra en 20,5%. Casi idéntico nivel de brecha que el MEP.

La cotización implícita entre la compra y venta de bonos aumentó un 0,5% (cinco pesos) y cerró el día en $1.020,72. En la semana aumentó 20 pesos y recuperó algo de la caída de la semana anterior.

El contado con liqui, también se mantuvo estable con un aumento de 0,43% (4,5 pesos) y concluyó la semana en los $1.064,97. La cotización que surge de la compra y venta de acciones es la más alta de las cotizaciones libres y su brecha se ubica en el 25,22%.

El valor del billete en el Banco Nación es de $869,50 y en el promedio de los bancos es de $895,56.

De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.391,20.

El Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Único de Cambios. En una jornada donde el Volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 457,656 millones, la autoridad monetaria se hizo con US$ 229 millones y de esta forma cierra la semana con compras por más de mil millones.

En lo que va del mes compró US$ 2.118 millones , un récord para esta época del año dada la estacionalidad. No obstante, las reservas brutas del Central cayeron US$288 millones y finalizaron la segunda semana de marzo en US$28.203 millones. Dicha caída informaron fuentes del Central que "obedece a pagos a organismos internacionales". (NA)