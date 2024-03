Caputo logró superávit fiscal en febrero con una fuerte baja del gasto público

El Gobierno volvió a lograr superávit fiscal en febrero, de casi 340 mil millones de pesos, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales. El funcionario dijo que el resultado fiscal de febrero "arrojó nuevamente superávit financiero", y brindó los detalles.

El ministro detalló que por un lado se logró un saldo positivo a nivel primario, antes del pago de deuda, por 1,2 billones de pesos, mientras que el resultado financiero fue de 338.112 millones. Con este resultado, el superávit primario acumulado en el primer bimestre superó los 3,2 billones de pesos, equivalentes al 0,5% del Producto Bruto.

Mientras que el resultado financiero acumulado fue de $856.520 millones. Entre los indicadores relevantes destacados por Caputo se anotaron caídas del 6,3 por ciento en los ingresos totales, y una baja del 36,4% en el gasto primario.

Con esto resultados en febrero, en el primer bimestre los ingresos bajaron 2,5% y el gasto primario cayó 38 por ciento, en el marco de un fuerte ajuste.

El Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó en febrero un superávit primario de $1.232.525 millones (0,2% del PIB) y un superávit financiero de $338.112 millones (0,1% del PIB). Con este resultado, registró dos meses consecutivos de excedente financiero por primera vez desde principios de 2011, acumulando un superávit luego de intereses de casi 0,2% del PIB en el primer bimestre de 2024.

Este resultado se alcanzó sin haber sido aprobado el capítulo fiscal de la Ley de Bases, y sin haberse registrado impacto todavía sobre los resultados base caja de las readecuaciones tarifarias en energía y transporte y de la actualización gradual del impuesto a los combustibles.

El gasto primario exhibió una contracción real de 36,4% en el mes, acumulando una baja, cuando se descuenta la inflación, de 38% en el primer bimestre del año. Los rubros del gasto que registraron mayor caída interanual real en el bimestre son Gastos de Capital (-87%), Transferencias Corrientes a Provincias (-77%) y otros Gastos Corrientes (-60%).

Por su parte, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas cayó 38% i.a. Si se incluye el bono de refuerzo otorgado por el Gobierno para compensar el mal diseño de la fórmula de movilidad previsional, por un monto de casi $200.000 millones, la caída se reduce a 34% i.a. Por otro lado, entre los rubros con menor variación interanual se cuentan las prestaciones del PAMI (+0,5%) y la Asignación Universal para Protección Social (-5,6%).

El Ministerio de Economía dijo mantener el compromiso de alcanzar el equilibrio financiero en 2024, como pilar central del programa de estabilización que apunta a "ordenar las variables macroeconómicas y sentar las bases para un crecimiento sostenido que beneficie a todos los argentinos".



LA DEUDA PÚBLICA CRECIÓ

MÁS DE US$ 5.200 MILLONES

En febrero el stock de deuda pública bruta ascendió a US$ 386.537 millones, por el ajuste de la deuda en pesos atada a la inflación, y pese a los pagos de deuda que se hicieron el mes pasado. Es un aumento de U$S 5.265 millones frente a los US$ 381.272 millones de enero, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Finanzas.

Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$ 5.259 millones. La variación se debe al aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 14.012 millones, mientras se redujo en moneda extranjera en US$ 8.753 millones.

Del total, la deuda en pesos representa el 32,51% y en moneda extranjera el 67,49%. (NA)