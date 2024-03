La Crema visita a Temperley por la Primera Nacional

Atlético de Rafaela, de visitante, enfrentará a Temperley, este sábado, por la fecha 7 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro iniciará a las 19.10hs y se podrá ver por la pantalla de Directv. Felipe Viola será el encargado de dirigir el cotejo.



La Crema se posiciona en el décimo lugar en su grupo, con 7 unidades, y buscará volver a sumar tras dos caídas consecutivas. Por el otro lado, el Gasolero, es décimo segundo de la tabla, con 6 unidades.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán vienen de caer 2-1 con Deportivo Morón, encuentro que se disputó en el Monumental. Previamente cayó 2-0 en su visita a Nueva Chicago.



En lo que respecta al equipo, el DT del elenco albiceleste dispondrá de una modificación si se tiene en cuenta el 11 inicial que viene de enfrentar al Gallito. El debut de Jonás Aguirre, quien llegó la semana pasada para reemplazar al lesionado Gian Luca Pugliese, es un hecho; el ex Independiente Rivadavia ingresará por Juan Capurro.



La premisa de la Crema será cuidar el cero, tratar de recuperar ese buen rendimiento mostrado en los primeros capítulos, y desde allí construir.



Para arrancar, Ayrton Portillo se adelantará unos metros por la banda derecha, aunque también podrá transformarse en lateral si así lo requiere el momento del partido. La última línea será con: Kevin Jappert, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Franco Quiróz. En el medio campo estarán Portillo, Matías Fissore, Juan Galeano y Aguirre; arriba: Nazareno Fúnez y Lucas Albertengo.



En el banco, por primera vez en el año, estará el arquero Ignacio Turnes, quien estará acompañado por Nicolás Kozlovsky, Iván Bravo, Emiliano Aguero, Joaquín Stizza, Capurro, Bautista Tomatis, Gino Albertengo y Patricio Vidal.



Temperley, por su parte, viene de caer 3-0 en su visita a San Telmo, siendo la segunda caída en el año. Anteriormente igualó tres (2-2 vs Brown de Adrogué, 0-0 vs Defensores de Belgrano y 1-1 vs Chaco For Ever) y ganó uno (4-1 a Almagro).



El historial. El historial de enfrentamientos indica que se vieron las caras en 5 oportunidades con 2 victorias por lado y 1 empate. Lo particular de esos 5 cruces es que cuatro fueron en el Monumental de barrio Alberdi y sólo en una oportunidad la “Crema” visitó al “Gasolero”.

Sólo dos de esos encuentros fueron en el Nacional B, los otros en Primera División.

En el último enfrentamiento, Atlético se impuso 1 a 0 ante Temperley con gol de Jonás Aguirre, quien este sábado tendrá su debut en su segundo ciclo vistiendo la casaca albiceleste.



LA FECHA 7 DE LA ZONA B. Hoy: 18hs Aldosivi vs Estudiantes Río Cuarto, 19.40hs (TyC Sports) Brown de Adrogué vs San Telmo. Domingo: 16hs Almagro vs Chaco For Ever, 16hs Dep. Morón vs Dep. Madryn, 17.15hs (TyC Sports) Mitre de Santiago del Estero vs Colón de Santa Fe. Lunes: 18.30hs Gimnasia de Mendoza vs Atlanta, 18.45hs (TyC Sports) Nueva Chicago vs Defensores Unidos. Martes: 16hs (TyC Sports) Gimnasia de Salta vs Almirante Brown.



LAS POSICIONES: Def. de Belgrano 14, puntos; Colón 14; Gimnasia (S) 12; San Telmo 11; Aldosivi 11; Nueva Chicago 10; Dep. Morón 9; Atlanta 9; Mitre (SdE) 9; Atlético de Rafaela 7; Def. Unidos 7; Temperley 6; Almagro 6; Chaco For Ever 5; Gimnasia (Mza) 5; Alte. Brown 4; Estudiantes (RC) 4; Dep. Madryn 2; Brown (A) 2.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



TEMPERLEY: Francisco Rago; Agustín Sosa, Jorge Scolari, Juan Pablo Segovia y Pedro Souto; Emanuel Ibáñez, Nicolás Da Campo, Brian Sánchez y Juan Gabriel Frías; Marcos Arturia y Luis López. Suplentes: Valentín Díaz, Pablo Casarico, Lucas Angelini, Fernando Martínez, Mathías Lugo, Leandro Lucero, Facundo Kruger, Lucas Baldunciel y Julián Mavilla. DT: Pablo Frontini.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Kevin Jappert, Rodrigo Colombo, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Juan Galeano y Jonás Aguirre; Lucas Albertengo y Nazareno Fúnez. Suplentes: Ignacio Turnes, Nicolás Kozlovsky, Iván Bravo, Emiliano Agüero, Joaquín Stizza, Capurro, Bautista Tomatis, Gino Albertengo y Patricio Vidal. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Alfredo Beranger.

Árbitro: Felipe Viola.

Asistentes: Uriel García Leri y Cristian Amarilla.

Cuarto árbitro: Damián Rubino.

Hora: 19.10

TV: Directv