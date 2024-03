AMSAFE volvió a rechazar la oferta del gobierno y continúa con los paros

Luego de arduas negociaciones y de una asamblea general que duró un poco más de dos horas, AMSAFE, el sindicato de docentes públicos, anunció este viernes nuevos paros de actividades en rechazo a la propuesta salarial que el gobierno de Santa Fe ofreció el pasado miércoles en reunión paritaria. Esto se dio luego de las votaciones departamentales llevadas adelante por las delegaciones del gremio a nivel provincial, donde se definió un nuevo paro, otra vez de manera contundente, que se dividirá en dos jornadas de 48 horas a desarrollarse en las próximas dos semanas. El cese de actividades está previsto para los días 19, 20, 26 y 27 de marzo.

"La propuesta fue insuficiente, no dio cuenta de los reclamos que llevamos adelante. Nuevamente hubo muchísimo debate y muchísima participación. Más de 32 mil compañeros votaron el rechazo y solo 95 votaron la aceptación. Quedó claro que hay un posicionamiento de rechazar la propuesta, y exigir al gobierno una nueva propuesta que tiene que tener tres elementos: condiciones de trabajo, saldar la deuda del 2023 y una recomposición salarial que vaya en línea con la inflación", dijo el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, pasadas las 20 horas de ayer. El gremialista aseguró que "los docentes tienen muchísima bronca", ya que "no tiene que ver sólo con la propuesta sino la definición que toma el gobierno de confundir a la comunidad educativa. El aumento es del 9%, son $27.200 para el compañero que recién se inicia ¿Cómo vamos a aceptar una rebaja salarial?". Alonso consideró que "el gobierno está en condiciones de mejorar la propuesta, otras provincias tienen ofertas superiores al 18%". "Los datos que planteamos son los oficiales. En la provincia el Ipec estableció un 20% de inflación en enero y 13% en febrero. Ahí tenemos por lo menos variables para discutir", sentenció.

La votación estuvo habilitada desde este jueves hasta este viernes 15 en las escuelas de toda la provincia. En AMSAFE Castellanos se presentaron 3 alternativas y se impuso por un par de votos la Moción 1, mientras que en Rosario, ganó la moción de paro por 72 horas para la semana que viene (los días 19, 20 y 21) y de 48 horas para la semana siguiente (los días 25 y 26), que finalmente no prosperó en el sufragio a nivel provincial. El resultado de las votaciones fueron las siguientes:



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

* MOCIÓN 1: Rechazar la propuesta. Paro de 48 hs los días 19 y 20/03. Paro de 48 hs los días 26 y 27/03. Realizar acciones locales, departamentales y regionales. Mantener estado de alerta, movilización y asamblea permanente. Total de votos: 815.

* MOCIÓN 2: Rechazar la propuesta, sin medidas de fuerza. Total de votos: 101.

* MOCIÓN 3: Rechazo de la propuesta. Paro de 72 hs los días 19, 20 y 21/03, movilización provincial. Segunda semana paro de 72 hs los días 25, 26 y 27/03, con acciones locales. Asamblea evaluativa. Total de votos: 813.

* Votos en blanco: 1. Total de votantes: 1.730.



ASAMBLEA PROVINCIAL

Sobre un total de 33179 votantes, 32.781 optaron por la moción de rechazo de la propuesta, 95 optaron por la moción de aceptar la propuesta, 85 abstenciones, 184 en blanco y 1 nulo.

Resolución: rechazo de la propuesta, continuidad del plan de lucha, paro de 48 horas los días 19 y 20/03, y paro de 48 horas los días 26 y 27/03.



LA OFERTA

Cabe recordar que el miércoles, el gobierno de Santa Fe ofreció a los docentes en reunión paritaria 2024 un 9% de aumento a abonar con el sueldo de marzo, que se sumaría a un 7,5% por única vez. El ministro de Educación, José Goity, remarcó que la provincia ofreció terminar de pagar "el 22,4% del cierre de 2023, un 9% de recomposición y 7,5% más como aporte compensatorio. Ningún docente va a cobrar menos de $50.000 de aumento".



TAMBIÉN SADOP

Sin mociones de aceptación y de manera contundente, Sadop, el gremio de los docentes privados, rechazó con anterioridad la oferta salarial del gobierno y lanzó un paro para el 19 y 20 de marzo. En este sentido, el secretario general del gremio, Pedro Bayúgar, se manifestó al respecto del rechazo: "Los 12 departamentos del norte de la provincia estamos todavía pendientes de los compañeros de la zona sur. En esta resolución el rechazo ha sido unánime. En términos generales hay bronca porque en definitiva nos han reducido el sueldo, por la razón que fuere tenemos un salario menor que en diciembre". Bayúgar señaló que "no hubo ninguna moción de aceptar la propuesta del Gobierno pero si hubo mociones por la continuidad del plan de lucha con paros de 48 o 72 horas que vamos a coordinar con nuestros compañeros de la zona sur. También vamos a buscar coordinar no solo los días de paro sino también las movilizaciones con nuestros compañeros de AMSAFE que tienen su asamblea provincial en unas horas".



SOLO 8 DÍAS DE CLASES

No caben dudas que al igual que los anteriores 12 años, el ciclo lectivo 2024 viene también complicado en Santa Fe en cuanto a su inicio, con sólo 8 días de clases con normalidad sobre un total de 15 jornadas hábiles, debido a los constantes paros docentes y de choferes. Las primeras medidas de fuerza tomadas por los maestros en el marco del rechazo a la oferta salarial del gobierno santafesino se llevaron adelante el lunes 26 de febrero (día en que debía comenzar el ciclo lectivo) y el martes 27. Los otros paros docentes fueron el jueves 7 y viernes 8 de marzo. En tanto, el paro de colectivos del martes 5 de marzo afectaron el dictado normal de clases, al igual que lo hicieron los realizados este miércoles 13 y jueves 14 de marzo. Si bien las escuelas abren cuando no hay transporte público de pasajeros, el dictado de clases no es regular y los docentes que viven a más de 20 cuadras del establecimiento tienen justificada su ausencia. Vale mencionar que el 7 y 8 de marzo convivieron en simultáneo las protestas de los docentes y los choferes, por lo que ese jueves y viernes no hubo ni clases, ni colectivos en Santa Fe.