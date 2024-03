Médicos provinciales paran lunes y martes

Los profesionales nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) de las seccionales sur, centro y norte de la provincia de Santa Fe llevarán a cabo un paro de 48 horas en hospitales, samcos, centros de salud, Iapos y otras dependencias que se encuentran bajo la órbita provincial ante un "claro incumplimiento" de la totalidad de lo acordado durante la paritaria de 2023, "debidamente homologada por el Poder Ejecutivo". La modalidad se cumplirá durante este lunes y martes sin asistencia a los lugares de trabajo y mantenimiento de guardias mínimas.

Según indicaron desde el gremio sanitario, el Ejecutivo provincial realizó tardíamente el pago de la actualización automática correspondiente a la publicación del Ipec del 15 de enero de este año y así quedó pendiente el pago del 22,4% correspondiente a ese mes. A su vez, apuntaron que se vieron afectados en el segundo aguinaldo del año pasado y denuncian la discontinuidad de la efectivización de los pases a planta permanente del personal "precarizado".

A la hora de fundamentar la medida de fuerza, desde Amra también esgrimieron "discriminación" por parte del gobierno provincial al no convocar "de manera inmediata" a los médicos a discutir paritarias, mientras que "a los docentes se los convocó una semana antes". "Están generando una dilación que resulta inaceptable, más allá del actual contexto económico, donde los salarios de los trabajadores profesionales de la salud ven licuados en más de 36%, al contabilizar sólo la inflación de los meses de enero y febrero de 2024. Es por eso que ante este panorama, y al no no constituirse la comisión conciliadora (ley 13.042), Amra dispuso un paro de actividades por 48 horas (lunes 18 y martes 19 de marzo) en todos los hospitales, samcos, centros de salud, Iapos y Assal, organismos pertenecientes a la orbita provincial", plantearon desde Amra. Durante las dos jornadas de protesta, indicaron que la modalidad de la huelga será sin concurrencia a los lugares de trabajo y con atención, solo de guardias mínimas.