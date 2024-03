Día del Consumidor: servicios financieros y telefonía, a la cabeza de los reclamos

Con el objetivo de promover y concientizar sobre estos derechos fundamentales, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, cada 15 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Santa Fe da a conocer cuáles son las áreas que más reclamos registran y adónde acercarse para realizar denuncias.

“En nuestros primeros 3 meses de gestión, recepcionamos alrededor de 2.500 reclamos, de los cuales la mayoría corresponde a servicios financieros y seguros (21%), servicios de comunicaciones (21%), seguido por servicios de administración y pagos (10%), electrodomésticos y artefactos del hogar (7%) y finalmente, rodados, automotores y embarcaciones (7%)”, detalló el director de Defensa al Consumidor, Christian Galindo.

A su turno, el secretario de Comercio Interior, Gustavo Rezzoaglio, indicó las competencias del área “desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, como autoridad de aplicación de las leyes que protegen a los consumidores, estamos trabajando en la prevención de controversias entre proveedores y consumidores. Nuestra tarea es asesorar, informar, recepcionar y tramitar reclamos, procurando ante todo soluciones componedoras entre proveedor-consumidor y en su defecto, sancionando a los infractores a las normas vigentes”.

¿Qué se puede reclamar como consumidor?

Cuando un consumidor experimenta algún inconveniente, puede asesorarse o realizar su denuncia o reclamo ante la Dirección de Defensa al Consumidor. Algunos ejemplos de estos problemas son cuando el producto adquirido no posee las condiciones normales para su uso y funcionamiento o tiene fallas, o cuando en una compra on line recibe un producto distinto al publicitado y finalmente elegido, o cuando observa importes no contratados en el resumen de su tarjeta de crédito, o sufre aumentos en su servicio de telefonía o internet sin previo aviso, o tiene problemas con su empresa de medicina prepaga.

Es importante que siempre se haga primero el reclamo al proveedor, conservando fecha y hora del reclamo, y la persona que lo tomó, y alguna constancia del reclamo presentado, para acompañar la denuncia ante las oficinas del Estado.

¿Dónde hacer consultas y denuncias?

Las denuncias y reclamos pueden realizarse en forma personal por el titular o usuario de la compra o contratación del servicio, o por apoderado. Para atención presencial, solicitar turno en: https://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php/portada/index. También pueden realizarse consultas a los correos [email protected] y [email protected]. Vía telefónica, están disponibles las líneas: 3413153736 y 342 4505300 int 4019.

También pueden realizarse los reclamos de manera online: https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores. El sistema registra la denuncia y luego remite un correo electrónico al reclamante con el número de trámite otorgado por la Ventanilla Única Federal, al tiempo que el caso es derivado a la autoridad de aplicación provincial.