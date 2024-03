En el mes de la mujer, el Concejo las homenajeó y aprobó 11 proyectos

Nuevamente el recinto del sexto piso estuvo colmado en la mañana de este jueves, y sobre todo por mujeres. Es que uno de los proyectos de Resolución aprobados fue el presentado por las concejales Mabel Fossatti y Alejandra Sagardoy a través del cual propusieron reconocer en el marco del Día Internacional de la Mujer y durante el mes de marzo a "mujeres que dejan huellas" en la ciudad de Rafaela. Será otro programa del Concejo, como lo son el Concurso Fotográfico y Concejo Joven. “Por primera vez el Concejo Municipal va a homenajear a mujeres rafaelinas. El programa “Mujeres que dejan huellas” es una invitación a reflexionar sobre la lucha y el legado de mujeres que a lo largo de la historia se han desafiado, que han abierto y abren caminos para un futuro más justo e igualitario. Mujeres que han levantado sus voces para ser escuchadas, mujeres que se animaron a romper esquemas y a atreverse a ir por más”, dijo Sagardoy al defenderlo.

La invitación a la elección fue abierta a las demás concejalas, así que cada una de ellas propuso una mujer u organización. Fueron homenajeadas: Mujeres de la Seda (grupo conformado por tejedoras, bordadoras y artesanas), integrantes del Voluntariado del Samco del Hospital Dr. Jaime Ferré, la señora Ortencia Ibarra, la señora Ana Santucci de la Asociación Civil Barbiana, y las trabajadoras de las Cooperativas de recicladoras urbanas del Complejo Ambiental: 3R, Frente para el Trabajo y Esperanza. Una vez votado el proyecto, los ediles las reconocieron entregándoles una distinción y un ramo de flores.

La primera en ser reconocida fue la pedagoga Ana Santucci, quien dijo: “Nosotros como educadores populares plantamos la duda. Para nosotros las salidas felices son colectivas. Nuestro quehacer cotidiano esta basado en eso, en plantar una duda en la sociedad de que se puede ser de otra manera, podemos dejar a la ciudad un poco mejor de lo que la recibimos”.

Luego siguió el turno para las integrantes del Voluntariado del Samco del Hospital Dr. Jaime Ferré. Habló en representación de ellas su presidenta Silvia Gramaglia y expresó: “Gracias por todas las donaciones que mensualmente nos hacen. Esto nos ayuda muchísimo. También agradecemos a la Municipalidad su apoyo y agradezco en especial a todas mis compañeras que día a día me acompañan en esta lucha solidaria para acompañar a los enfermos del Hospital”.

En representación de las Cooperativas de recicladoras urbanas del Complejo Ambiental habló Marisa Almaraz, una de las presidentas, y dijo: “Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos en el sector. Es un trabajo importante el que llevamos adelante en el Complejo Ambiental. Lo que les quiero pedir es que los lunes y jueves a la noche saquen su material reciclable porque de eso viven ochenta personas. Ustedes ven a la ciudad limpia, pero ese es un trabajo humano que se hace. Si todos sacamos correctamente los residuos, estos no van a ir a los campos y con ello aliviamos al empleado municipal. Todo es una cadena”.

En tanto, Mariela Molina, de Mujeres de la Seda, dijo: “Muchas gracias por este reconocimiento; es un estímulo muy importante para nosotras. Nuestro objetivo es seguir trabajando, creciendo y comercializando lo que hacemos con pasión”.

Por último, fue reconocida la señora Ortencia del Valle Ibarra, a quien la concejal Valeria Soltermam dijo que ha sido, y lo será siempre, una mujer de valores e integridad, generosa, cuyo legado permanecerá vivo a través de los muchos espacios que habitó y aún habita ligados a la vida, al crecimiento intelectual y espiritual, y a oportunidades para que, sobre todo las mujeres, tengan una experiencia vital. “Hablaban de huellas y las huellas son muy hermosas, pero creo que las que más facilitan el encuentro y este estado de animo que se está viviendo en esta sala, son las huellas que quedan en el corazón cuando se da con el corazón”, dijo Ortencia antes de ser ovacionada con aplausos.

Al finalizar este cálido momento, y como broche de oro, los presentes disfrutaron dos canciones interpretadas por Sofía López y Guillermina Scalenghe del grupo musical Algarroba.

Otro de los proyectos de Resolución aprobado ayer -previo cruce de palabras- fue el presentado por el bloque opositor, y es el que solicita al Ministerio de Salud de la Provincia que arbitre los medios necesarios para reactivar el servicio de traslados gratuitos desde Rafaela a Santa Fe, garantizando un real y equitativo acceso a la salud para los vecinos de la ciudad que no disponen de recursos económicos para costear pasajes en colectivo de línea. Esto debido a que desde el mes de noviembre pasado el servicio que brindaba el Hospital "Dr. Jaime Ferré" de traslados gratuitos en trafic a la capital santafesina para acudir a turnos y tratamientos médicos, está suspendido. Al respecto, Soltermam dijo: “Fui tratando de contactarme con autoridades para obtener respuestas. Al no haberlas recibido, decidimos ingresar este proyecto de manera oficial solicitando una respuesta concreta a esta necesidad que nos plantearon vecinas de la ciudad, quienes se contactaron conmigo para preguntarme cuando iba a volver el servicio. Son mujeres que llevan a sus hijos a Santa Fe a realizarse distintos tratamientos médicos. Necesitamos que el servicio se retome teniendo en cuenta también lo que está sucediendo con el costo del pasaje que ha aumentado a $7200”. Seguidamente, pidió la palabra la concejal Carla Boidi y dijo: "Por supuesto que vamos a acompañar el proyecto porque cuando hablamos de salud es sumamente importante. Simplemente quería informar que la nueva gestión realizó relevamientos ante inconsistencias entre los informes recibidos y la realidad en la que se encontraban las unidades”. Y Racca le contestó: “Nosotros con este proyecto de Resolución estamos pensando en cómo resolver este problema que tiene historia; siempre ha tenido dificultades el servicio de traslado”.

OTROS DE ORDENANZA PROYECTOS APROBADOS

Uno de los proyectos de Ordenanza aprobados, es el que hace referencia a la donación para uso comunitario de la vivienda de calle Geuna 3096 del barrio Mora. El Concejo Municipal autorizó al Instituto Municipal de la Vivienda disponer gratuitamente a favor de la Municipalidad de dicha fracción de terreno, pero en diciembre se advirtió que el número de inscripción de dominio inserto en la citada Ordenanza era incorrecto, por lo que, con este proyecto, se modifica el artículo figurando ahora el número correcto. “Había un error de tipeo en el número catastral”, explicó la concejal Carla Boidi.

Otro de los proyectos de Ordenanza, es el que refrenda la Resolución N°13.281 de fecha 29 de febrero pasado, por la cual se dispuso la prohibición de estacionamiento de vehículos en Av. Mitre N°325 de nuestra ciudad por un tramo de cinco metros destinado al ascenso y ascenso de personas de lunes a viernes y en el horario de 6 a 20:00 h y sábados de 6 a 12:00 h. Lo defendió la concejal Fossatti diciendo: “En el lugar habitualmente no hay espacio para estacionar, y quienes hemos tenido que lidiar con familiares mayores de edad o con movilidad reducida, sabemos lo difícil que es cuando nos tenemos que acercar a un laboratorio, a un lugar donde se toman imágenes médicas o a una clínica”

Por otro lado, luego de ser leído el proyecto de Ordenanza que acepta la donación efectuada por la firma "Envases S.A." de una fracción de terreno de su propiedad ubicada en parte de la Concesión 315 de esta ciudad para ser destinada a la prolongación de calle Simonetta y la prolongación de calle N. Cacciolo, la concejal Alejandra Sagardoy de Juntos por el Cambio, expresó el agradecimiento.

El otro proyecto aprobado, en el que tuvo la palabra el concejal Augusto Rolando del mismo partido, es sobre la modificación del artículo 1° de la Ordenanza N°5. 163 de fecha 28 de enero de 2020, en el que se designó a la Ing. Bárbara Chivallero y al Ingeniero Germán Seravalle para que en representación de la Municipalidad de Rafaela integren la Unidad Ejecutora concesionaria del mantenimiento, construcción, administración, conservación, reparación y ampliación de obras viales sobre las Rutas Nº6 y Nº70. Dado que Chivallero ha dejado de pertenecer al Departamento Ejecutivo Municipal, en consecuencia, el Señor Intendente propuso en su lugar al lng. Nicolás Asensio y, asimismo, mantener la designación del lng. Seravalle.

MINUTAS DE COMUNICACION

La Minuta de Comunicación presentado por el bloque opositor sobre el pedido de información al DEM sobre la cantidad de casos detectados hasta el momento con el virus del dengue, acciones de prevención que ha implementado el Municipio, y demás cuestiones relacionadas a este flagelo, también fue aprobado. Lo defendió el concejal Racca, quien expresó la intención de sumar para solucionar, y mencionó también la reciente visita a nuestra ciudad de la secretaria de Salud de la Provincia de Santa Fe. Además, expresó la necesidad de gestionar una campaña de comunicación masiva, no descuidar los espacios verdes, y cumplir el protocolo de fumigación de Nación.

La otra Minuta de Comunicación aprobada, es la que este mismo bloque presentó solicitando que al Departamento Ejecutivo Municipal, informe respecto al proceso de compactación de vehículos realizado en el mes de febrero. Una comunicación publicada por el Municipio el día 7 de febrero, informó que los fondos serían destinados íntegramente a acciones de prevención en seguridad. Esto hizo ruido a la oposición, ya que el decreto de diciembre de 2022 establece que el dinero obtenido de la venta del material de chatarra debe ser entregado a una entidad de bien público en un 90% del obtenido y el restante 10% a la Municipalidad de Rafaela. Si bien días pasados se informó desde el Ejecutivo que gran parte de la recaudación obtenida en la compactación fue destinada a la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol liderada por el sacerdote Alcides Suppo, la manera en que se llevó a cabo esta gestión les generó algunas dudas. “Celebramos que se lleve adelante este tipo de iniciativa, pero recalcamos la importancia de respetar los procesos administrativos municipales. Una vez más lo decimos: estamos para ayudar al Ejecutivo con nuestra experiencia. La administración pública tiene sus pasos que muchas veces pueden retrasar algunas acciones, pero es clave para la transparencia. Son fondos públicos y es importante que se respeten los procesos administrativos. Por eso, también lo que solicitamos es saber si el Municipio pidió distintas opciones sobre cuanto se iba a pagar por el material que se entregó, y por otro lado muchas personas quisieron hacer consultas por sus vehículos retenidos. Es bueno contar con información para poder dar respuesta a la ciudadanía”.

Y también se aprobó otra Minuta de Comunicación impulsada por la oposición, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que arbitre, a través del área correspondiente, los medios necesarios para que los fondos dispuestos en el presupuesto provincial 2024 para la construcción de las 219 viviendas a ejecutar por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo en terrenos aportados por el Instituto Municipal de la Vivienda en el norte de nuestra ciudad, continúen siendo para tal fin. “Es una muy mala noticia para nuestra ciudad. La casa propia dignifica a las familias. Los fondos fueron a la ciudad de Rosario. Todas las ciudades tienen necesidades, pero es clave que pongamos a Rafaela sobre todas las cosas. No podemos enterarnos por los medios, que, mediante un decreto, estos fondos no van a venir a la ciudad, dijo Caruso. Al respecto, Sagardoy expresó que “sería importante convocar a los diputados rafaelinos que tenemos para que nos informen de primera mano que pasa con esos fondos que se destinaron a la ciudad de Rosario”. Boidi, por su parte, expresó: “Quería que recordemos que en la gestión anterior se licitó y no hubo disposición del gobierno de dar continuidad a esa licitación”. Y Mondino agregó: “Las ofertas habían sido excedidas de acuerdo al presupuesto oficial, lo que provocó un impedimento. El problema de viviendas viene de hace tiempo. Me parece que el Gobernador ha sido claro: hoy hay prioridades sobre todo en resignar partidas para terminar obras que están en construcción y no han sido finalizadas. También hay que decir que muchas cuentas han quedado impagas para esta gestión”. El concejal Senn pidió la palabra y dijo: “No se puede justificar lo injustificable. En Rafaela tenemos más de 7000 familias esperando por una vivienda, y hoy los fondos para la primera etapa de la construcción se fueron para Rosario. En el Presupuesto están establecidos los recursos, pero por decreto los fondos se enviaron a Rosario. Es una decisión unilateral del Ejecutivo”.

SOBRE TABLAS

El primero proyecto leído en la mañana fue el que ingresó sobre tablas sobre las Elecciones Vecinales 2024 para renovación de Comisiones en los barrios Independencia, Villa del Parque, Villa Podio, Luis Fasoli, Villa Rosas, Virgen del Rosario, Monseñor Zaspe, Mora e Italia. Al respecto, el concejal Rolando dijo: “El domingo tendré el gusto de poder participar de esta experiencia que para mí va a ser e interesante. Ser parte de este proceso me motiva a seguir trabajando. Con mi compañera Valeria (Soltermam) estaremos presenciando lo que sucede en los distintos barrios de la ciudad”.

El proyecto tuvo en general todos los votos positivos, pero en particular el bloque opositor se abstuvo de votar. “Por cuestiones administrativas, desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto en general, pero nos vamos a abstener en forma particular”, expresó el concejal Senn, quien en diálogo con este diario dijo que “aunque se entiende que las elecciones son este domingo, es un poco apresurado votarlo sobre tablas y queremos rever los nombres de los veedores”.

Ya al final de la sesión, se votó sobre tablas el proyecto de Declaración presentado por la totalidad de los ediles, que repudia los hechos de violencia, intimidaciones y asesinatos contra los ciudadanos de la Ciudad de Rosario.

En su artículo 2° se lee: “Manifiéstese nuestro acompañamiento al trabajo conjunto entre los Gobiernos Provincial y Nacional en la lucha contra el narco terrorismo y expresase nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias.

Lo defendió la concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe Mabel Fossati y expresó: “Este proyecto se une al comunicado emitido por el Gobierno provincial expresando nuestro repudio ante los asesinatos, las intimidaciones y amenazas que están afectando la vida de los rosarinos. Nos solidarizamos con ellos y con las familias que han perdido sus seres queridos”.