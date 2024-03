Lucas Querini y su homenaje al gran Remo Pignoni

Lucas Querini es un artista rafaelino que hace ya tiempo se radicó en Rosario. Comenzó sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni y luego decidió seguir perfeccionándose allí, en la ciudad que ahora lo ve crecer también como profesional. Sin embargo, siempre vuelve a sus raíces, con la satifacción de hacer lo que le gusta.

En esta ocasión, y luego de haberse embarcado en proyectos grupales que lo llevaron a diferentes partes del mundo, elige crear un proyecto individual y tan personal como se pueda imaginar. En la búsqueda de rendirle homenaje a la vida y obra de Remo Pignoni, Lucas trabajó arduamente en su "Música para cuerdas. Vol. 1". De esta forma versionó y orquestó algunos temas de Remo, en los que aparecen, por ejemplo, "Cielito de añatuya", "Vino nuevo", "En séptima", "Ramaje" y "Lágrimas de nubes". Este proyecto propone revalorizar su música a partir de un puñado de versiones de sus temas, pero en formato de quinteto de cuerdas. Lucas asegura que Remo supo combinar la música popular con la música académica; marcó un gran antes y después también para la música folklórica tocada en piano. Chacareras, malambos, chamamés, cuecas, zambas y más son los géneros que componen este trabajo que cuenta también con la participación de Pablo Farhat en violín , dirección y voz en pista 1; Simón Lagier en violín II; Cristian Cortés en viola; Leo Sturam en violoncello y Cecilia Zabala en contrabajo.

Cabe destacar que este material contó con el apoyo de la Beca Creación 2018 del Fondo Nacional de las Artes y del programa Plan de Fomento de la Subsecretaría de Industrias Creativas del Ministerio de Cultura de Santa Fe.



En el siguiente enlace de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=dOsQawkDTbE&ab_channel=LucasQuerini se puede escuchar el proyecto completo con los temas y con un formato audiovisual que cuenta con fragmentos del documental "El habitante del silencio", producido por los rafaelinos Ignacio Esborraz y Paula Kuschnir. Gracias a ello se puede descubrir un poco más sobre la vida y la obra de Remo, ya que está protagonizado por tres pianistas: Carlos Aguirre, José Ignacio Perren y Leo Genovese que cuentan su vínculo con Pignoni.

También podrán disfrutar de distintas imágenes de lo que fue el proceso de creación y grabación del disco, actuaciones en vivo y algunas intervenciones del propio Querini contando sobre las motivaciones, búsquedas y aspiraciones que tiene este trabajo.

En diálogo con LA OPINIÓN, Lucas reflexiona sobre su proyecto y comenta detalles de cómo se llevó adelante el trabajo.

¿Cómo surgió la propuesta?

La idea empieza en el 2018, por una necesidad personal y artística de encarar un proyecto solista. Hasta ese momento aún estaba trabajando mayormente en proyectos colectivos y tenía ganas de pensar un proyecto solista. En ese sentido, la elección de la música de Remo es muy personal. De hecho, elijo su música como una cuenta pendiente, como algo que estuvo siempre presente en estos años de trabajo como músico. Una necesidad de volver a encontrarme con su obra, de difundirla, de recordar todo lo que significa la obra de Remo para mí. También por detectar que es algo que hace falta, difundir la obra de Remo y de otros artistas del pasado es algo muy necesario para esta época. Es necesario tener presente a quienes nos antecedieron, sobre todo a quienes hicieron cosas muy valiosas para la cultura de nuestro país. Tomar esa especie de lucha, de reivindicación de la cultura argentina, siempre me interesó mucho. Qué mejor que recordar a un artista muy importante del folklore y el piano. Entonces, en el 2018 empiezo a escribir la música y me presento para una beca del Fondo Nacional de las Artes que costea el trabajo de escritura de las partituras y arreglos para el quinteto de cuerdas.

Otra cuestión importante es que tanto mi formación como en mi traajo como artista y docente siempre estoy vinculado a la música tradicional argentina como a la tradición académica. Este trabajo también habla de mi personalidad en tanto al estar todo el tiempo vinculado con músicos académicos y con músicos populares me parecía una manera interesante de juntar esos dos mundos así como también lo hace la música de Remo Pignoni.

¿Cómo te interpeló este homenaje a Remo como rafaelino?

Como rafaelino, es muy fuerte la presencia de Remo en su obra, el mensaje de lo que el deja como artista. El hecho de que él no se haya ido nunca de Rafaela y que inclusive haya tenido cierta reticencia a irse por más de que muchos se lo sugerían, es algo que inevitablemente para un músico del interior no puede no sentirse identificado. El hecho de tener que sufrir desarraigo para poder crecer profesionalmente es algo que se vive y se sufre también de alguna manera y que nos atraviesa toda la vida para quienes tuvimos que irnos de nuestras ciudades para buscar otras oportunidades y lugares para crecer. En ese sentido, el hecho de que él haya decidido quedarse y a pesar de eso haya logrado crear una obra que trascienda el tiempo y las fronteras, es un mensaje para todos nosotros, para los que vinimos después de que no hay que perder el foco, la música siempre es el foco, la sinceridad artística es el foco. El crecimiento es interior y no exterior. Como rafaelino me siento orgulloso de que sea un artista de mi ciudad el que nos deje semejante mensaje.

Desde el punto de vista artístico es una lucha como rafaelino reivindicar el trabajo de Remo porque realmente creo que su música está al más alto nivel de lo que se hizo en Argentina. Creo que es una manera de reinvidicar a la ciudad, porque es una música increíble.

Tu trabajo te llevó a varias partes del mundo, ¿qué es lo que encontrás de importante en volver a tus raíces?

Haber viajado mucho y haber trabajado como músico en distintas partes del mundo siempre reinvindica algo que sentía antes de viajar, que es la importancia de la identidad cultural. Cuando más conoce uno otras culturas, más valora la propia, no soy el primero que lo dice y no es ninguna novedad pero es real. Cuando uno va con su bagaje cultural hacia otras sociedades de repente se da cuenta lo valioso que es porque las personas te lo hacen saber, te lo demuestran por lo bien que les hace escuchar nuestras tradiciones culturales, musicales y no pasa solo con el tango, pasa con el folklore y la música de nuestro territorio. En ese sentido, creo que las experiencias más lindas de esos viajes tiene que ver con que lo que hacemos con estas geografías es importante y valioso y bello, y que no tiene nada que envidiarle a otra tradición. Es por eso que hay que trabajar para enriquecerla y difundirla mejor y más.

¿Qué podrías decir sobre la música de Remo para alguien que aún no lo escuchó?

En primer lugar, la música de Remo es interesante desde el punto de vista estético y artístico. Remo es un músico que en la década del sesenta se dedicó a hacer folklore de proyección, un folklore que tenía los ojos puestos en el futuro, con la idea de incorporar otras tradiciones musicales dentro del discurso de la música de tradición argentina. Esa característica hace que la música de Remo suene local y del mundo. La mayor parte de su música es para piano o piano y voz. Es una muy linda manera de acercarse al folklore desde el piano para alguien que nunca escuchó la música de Remo. Personalmente, lo que a mí me pasa es que tiene una doble virtud; tiene el estímulo intelectual de una música bien pensada desde lugares profundos, y por otro lado tiene la virtud de ser una música que tiene swing, que se puede bailar, rítimicamente es interesante y te da ganas de moverte. No apela solo a lo intelectual sino también a lo físico.