Paritaria docente: los gremios definen el nuevo plan de lucha en la provincia

Luego de que el miércoles el gobierno provincial elevara una nueva propuesta de actualización salarial, ahora los docentes, públicos y privados, deberán definir en asambleas si la aceptan o la rechazan, buscando encaminar una negociación que lleva ya varias semanas y está lejos de destrabarse. Tras salir del encuentro y de una nueva reunión paritaria, los dirigentes tanto de Sadop como Amsafé expresaron su disconformidad y está latente el rechazo, con lo cuál, para muchos, un nuevo paro es inminente.

En este sentido, desde Amsafé Castellanos, tras lo expuesto en la asamblea de este jueves, se votará este viernes en las escuelas entre 3 mociones, dos que apuntan a medidas de fuerza y una que también rechaza la oferta, aunque propone continuar la negociación sin interrupción de las clases.

* Moción 1: rechazo, con convocatoria a dos paros de 48 horas semanales desde la próxima semana, para los días 19 y 20 de marzo; y los días 26 y 27 de marzo. Mantener estado de alerta y movilización.

* Moción 2: rechazo, con continuidad normal del dictado de clases y un llamado a continuar negociando mejoras a la propuesta oficial.

* Moción 3: rechazo, con llamado a dos paros de 72 horas semanales para los días 19, 20 y 21 de marzo; y los días 26, 27 y 28 de marzo. Convocar a una movilización provincial. En la segunda semana de paro, desarrollar acciones locales.

EN SANTA FE Y ROSARIO

Por su parte, Amsafé La Capital anunció que votará entre cinco mociones. De las cinco mociones, cuatro conducen al paro y una plantea un retorno a clases condicionado.

- Moción 1: Rechazo. Paros 48 horas 19 y 20, y 26 y 27/03.

- Moción 2: Rechazo. Paro 72 horas 19, 20 y 21 y 48 horas 25 y 26/03.

- Moción 3: Rechazo. Paro por tiempo indeterminado

- Moción 4: Rechazo. Paro 48 horas 19 y 20, y 26 y 27/03 con quite de colaboración.

- Moción 5: Retornar a clases y si no se recomponen salarios segón medición INDEC, paro por tiempo indefinido a partir de la tercera semana.

En tanto, Amsafé Rosario anunció que votará entre cinco mociones y todas incluyen medidas de fuerza.

- Moción 1: Rechazo a la propuesta. Paro de 72 horas los días 19, 20 y 21 de marzo, con acciones locales en cada seccional en unidad con la comunidad educativa y otros gremios. También contempla un paro de 48 horas los días 25 y 26 de marzo con movilización provincial y asambleas evaluativas para darle continuidad al plan de lucha.

- Moción 2: Rechazo a la propuesta. Paro de 48 horas los días 19 y 20 de marzo, paro de 28 horas los días 26 y 27 de marzo, asamblea evaluativa, realizar acciones locales, departamentales y regionales y mantener el estado de alerta, movilización y asamblea permanente.

- Moción 3: Rechazar la nueva provocación del gobierno. Paro activo por tiempo indeterminado a partir del lunes 18 de marzo. Movilización a Casa de Gobierno de la provincia la primera semana y unificación con la jornada nacional de CTERA.

- Moción 4: Rechazo a la oferta del gobierno provincial. Paro de 72 horas los días 19, 20 y 21 de marzo y 48 horas los días 26 y 27 con movilizaciones locales y provinciales, estrechando los lazos con la comunidad. Inmediata convocatoria a nueva asamblea, entre otros puntos.

- Moción 5: Rechazo de la propuesta. Por un salario igual al costo de la canasta familiar. Nosotros fijemos nuestro pliego. Basta de esperar que el gobierno tome la iniciativa en reuniones que sabemos nos darán salarios de indigencia. Paro regional por tiempo indeterminado desde el lunes 18 de marzo, entre otros puntos.

SE DEFINE ESTE VIERNES

En el caso de Amsafé, este viernes, a partir de las 18, está previsto que se desarrolle la Asamblea Provincial donde se conocerá la decisión en torno a las medidas de fuerza. Por su parte, Sadop definió también que este viernes 15, a partir de las 14, definirán la realización de nuevas fechas de paro. Como viene ocurriendo hasta el momento, es probable que Amsafé y Sadop compartan las fechas de las medidas de fuerza. En el caso de los docentes públicos, no hay que descartar la posibilidad de que ya se establezcan fechas no solo para la semana próxima sino también para la siguiente en caso de no haber nuevas convocatorias por parte del Gobierno.

¿QUE OFRECIO EL GOBIERNO?

Cabe recordar que este miércoles, el gobierno de Santa Fe ofreció a los docentes en reunión paritaria un 9% de aumento a abonar con el sueldo de marzo, que se sumaría a un 7,5% por única vez. El ministro de Educación, José Goity, remarcó que la provincia ofreció terminar de pagar "el 22,4% del cierre de 2023, un 9% de recomposición y 7,5% más como aporte compensatorio. Ningún docente va a cobrar menos de $50.000 de aumento". El titular de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, señaló este jueves que la propuesta de aumento salarial del 9% que hizo el gobierno santafesino "no deja conformes" a los docentes santafesinos y remarcó que la cifra está "lejos de la inflación del 20% de enero" registrada por el Instituto provincial de Estadística y Censo (Ipec). En ese marco, el dirigente sindical destacó que "indudablemente" se va a un escenario de conflicto.