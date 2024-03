El programa de la segunda fecha de la FOSH

La Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped dio a conocer el programa de partidos de la segunda fecha del torneo de la Zona Rafaela A de Damas Mayores, que tendrá desarrollo en los sintéticos de CRAR, Sarmiento de Humboldt y Charabones de San Francisco.

ACTIVIDAD SABADO Y DOMINGO

En cuanto a primera división, el sábado a las 17.30 en CRAR jugarán el local y Sportivo Norte, y a las 19 en Intermedia.

El domingo a las 12.30 jugarán en Humboldt el anfitrión Sarmiento ante Libertad de San Francisco. En Intermedia lo harán a las 11.

En San Francisco, Charabones también desde las 12.30 enfrentará a 9 de Julio de Morteros (Intermedia a las 14.15).

En Rafaela, a las 14 lo harán 9 de Julio de Rafaela vs. Sportivo Roca (Intermedia a las 12.45).

INFERIORES

El sábado habrá en CRAR partidos de la segunda fecha de inferiores.

Sub 16: a las 11.15 9 de Julio de Rafaela vs. Juventud de Humboldt y a las 15 CRAR vs. Atlético de Rafaela.

Sub 14: a las 10 9 de Julio de Rafaela vs. Juventud de Humboldt y 13.45 CRAR vs. Atlético de Rafaela.

Sub 12: a las 12.30 9 de Julio de Rafaela vs. Juventud de Humboldt y a las 16.15 CRAR vs. Atlético de Rafaela.