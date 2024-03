Todo listo para las elecciones vecinales del domingo

El próximo domingo se llevarán adelante las elecciones de integrantes de Comisiones Vecinales en Rafaela en 9 de los 42 barrios existentes en la actualidad, tal como establece la Ordenanza Nº 3521 con su modificatoria Nº 4004, que regula el funcionamiento de estas entidades. En el resto de barrios, hay una sola lista donde luego de esta jornada dominical, se proclamarán como los únicos conductores, aunque hay excepciones.

El Municipio indicó que en los barrios La Cañada y Nuestra Señora de Luján no se presentaron listas, por lo tanto, se aplica el artículo nro. 57 de la Ordenanza nro. 3521, el cual extiende el plazo a 90 días posteriores a las elecciones del próximo 17 de marzo.

Asimismo, en los barrios Villa Aero Club y Villa Los Álamos se encuentran en proceso de unificación y, en consecuencia, queda pospuesta su elección de nuevas autoridades vecinales para el domingo 19 de mayo.

¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?

Deben ser mayores de 18 años, argentinos y extranjeros que posean domicilio real en la jurisdicción del barrio, siendo, requisito indispensable el DNI que acredite tal circunstancia.

¿CON QUÉ DOCUMENTO SE PUEDE VOTAR?

Puede ser el DNI tarjeta de la libreta celeste, con leyenda “No válido para votar” y sin especificación de ejemplar o DNI tarjeta.

Cabe aclarar que el DNI en tu celular no es válido para votar ni la licencia de conducir o constancia en trámite de DNI.

VOTOS

Serán votos válidos aquellos en los que el elector ha marcado una opción en la boleta electoral por cada Boleta Única oficializada. Asimismo, se consideran votos en blanco aquellos en los que no se registra ninguna opción.

Se consideran votos nulos aquellos en los que el elector ha marcado más de una opción electoral por cada Boleta Única; los que lleven escrito el nombre, la firma o el número de Documento Nacional de Identidad del elector; los emitidos en Boletas Únicas no entregadas por las autoridades de mesa y las que no lleven la firma del presidente de mesa; aquellos emitidos en Boletas Únicas en las que se hubiese roto algunas de las partes y esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida, o en Boletas Únicas a las que faltaren algunos de los datos visibles que no permitan establecer la opción elegida. Además, aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas, listas independientes o nombres de candidatos a los que ya están impresos; aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral; y aquellos que presenten cualquier tipo de inscripciones.

¿DÓNDE SE VOTA?

Los vecinos se pueden acercar en el horario de 8:00 a 14:00 a los siguientes centros de votación:

. Italia: Sede vecinal (C. Bollinger 161).

. Monseñor Zazpe: Sede vecinal (Zafetti 1400).

. Villa Rosas: Sede vecinal (J. Newbery 830).

. Villa Podio: Sede vecinal (Estrada 1276).

. Villa del Parque: Sede vecinal (Deán Funes 700).

. Virgen del Rosario: Sede vecinal (P. Brusco y S. Shine).

. Luis Fasoli: Sede vecinal (Perú 1145).

. Mora: Sede vecinal (A. Destefani y D. Mazzi).

. Independencia: Sede vecinal (Dona y H. del Carril).

LOS CANDIDATOS

La Municipalidad oficializó las listas de candidatos según el siguiente detalle:

Barrio Luis Fasoli

-Lista 1

CAMPOS, Guillermo Ariel (Presidente)

JUNCOS GARCIA, Gustavo Javier (Vice)

-Lista 2

SEGOVIA, Luciano Emanuel (Presidente)

BAEZ, Julieta Magali (Vice)

Barrio Villa Rosas

-Lista 1

FÁBRICCA, Gabriela (Presidente)

PIERUCCIONI, Daniel (Vice)

-Lista 2

BERTOLIN CHIABRANDO, Mariana Daniela (Presidente)

FERTONANI, Maria Julia (Vice)

Barrio Italia

-Lista 1

GALAVERNA, Mirian (Presidente)

NIZ, Carina (Vice)

-Lista 2

BURKHARD, Fabian (Presidente)

NAVARRO, Priscila (Vice)

Barrio Independencia

-Lista 1

PERINO, Hugo (Presidente)

LUSSO, Jose (Vice)

-Lista 2

RABALLE, Jose (Presidente)

ALVI, Diego (Vice)

Barrio Virgen del Rosario

-Lista 1

RAMALLO, Ramona (Presidente)

ALAYO WHUILTIMBURY, Rosas (Vice)

-Lista 2

SPOSITO, Emiliano (Presidente)

GONZÁLES, Silvio (Vice)

Barrio Villa del Parque

-Lista 1

VÁZQUEZ, Antonio (Presidente)

RODRIGUEZ, Roco (Vice)

-Lista 2

NIETO, Horacio (Presidente)

CHACON, Nahuel Nicolas (Vice)

Barrio Mora

-Lista 1

BURGOS, Marcelo Adrian (Presidente)

RUF, Juan Alberto (Vice)

-Lista 2

ORELLANA, Maximiliano (Presidente)

JUAREZ, Marianela Lis (Vice)

Barrio Villa Podio

-Lista 1

BULACIO, Daniel (Presidente)

SAPEE, Federico (Vice)

-Lista 2

SCHROEDER, Roberto (Presidente)

GODOS, Victor (Vice)

Barrio Monseñor Zazpe

-Lista 1

MALDONADO, Margarita (Presidente)

VEGA, Marcelo (Vice)

-Lista 2

CARBALLO, Alicia (Presidente)

ROLON, Eliana (Vice)

Ante cualquier duda o consultas, los vecinos se pueden acercar a la Oficina de Participación Ciudadana y Vecinales, en bulevar Yrigoyen 421, de 7:00 a 13:00; o por teléfono al 3492 - 453178 o al WhatsApp 3492630996.