Pullaro recibió un fuerte apoyo de gobernadores

Los 24 gobernadores firmaron un documento en el que respaldaron al mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, en el marco de la escalada de violencia narco en la ciudad de Rosario. “Todos somos Santa Fe”, reza el texto. El documento cuenta con la firma de todos los gobernadores, incluido Pullaro, el bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“En mayor o menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”, destacaron.

“El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”, agregaron. En ese sentido, continuaron: "La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias".

“Los Gobernadores de las provincias argentina y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamos nuestro acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe, apoyamos las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal del narcotráfico y el terrorismo que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional", reza otro fragmento del comunicado.

"A su vez, manifestamos nuestra firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia", concluyeron. Uno de los primeros en pasar del compromiso a la acción en este sentido fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ayer confirmó que enviará 400 agentes policiales a Rosario para colaborar con el plan de emergencia diseñado para contrarrestar a las organizaciones narcocriminales, que en los últimos días cometieron una ola de crímenes que conmovieron a todo el país. El asesinato a sangre fría de dos taxistas, un chofer de un trolebús y de un playero de una estación de servicio desataron una nueva crisis que obligó a la Provincia de Santa Fe y la Nación a encarar un plan inédito de intervención en Rosario.

El texto fue firmado por Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

También lo hicieron Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Leandro Zdero (Chaco) y Sergio Ziliotto (La Pampa).



ESTACIONES CERRADAS

POR LAS NOCHES

Por otra parte, la Cámara de surtidores (Cesgar) y el gremio de empleados de los surtidores (SOESGPYLA) confirmaron ayer que continuarán sin expender combustible durante el turno noche que va desde las 22 hasta las 6 hs. debido a la situación de inseguridad y ola de crímenes que padece Rosario. La medida es por tiempo indeterminado y se debe a la falta de garantías por parte del Ministerio de Seguridad provincial al no poder cumplir con la cantidad de policías solicitada por representantes del sector en cada surtidor de la ciudad, según indicaron.