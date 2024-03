El dólar blue subió otros 15 pesos

El dólar blue cerró ayer a $1.005 para la compra y $1.035 para la venta, con una suba de $15 en relación al último cierre. De esta forma continúa recuperando terreno y acumula una suba de 40 pesos en lo que va de la semana. Tras la liberación de las tasas mínimas por parte del Banco Central que regían para los plazos fijos y la baja de tasas, los bancos ajustaron rápidamente la tasas de retribución de los plazos fijos con una fuerte reducción de alrededor de 40 puntos anuales, ya que pasaron del 110% que tenían hasta el lunes a un nivel de entre 70% y 75%.

Esto hace una tasa más negativa aún y ejerce presión en el dólar paralelo que recibe ahorristas que por lo menos con el billete en mano tienen tranquilidad, y además tiene espacio para recuperar terreno luego de la baja de los primeros meses del año.

En el caso de los dólares financieros, que ayer saltaron 5%, hoy corrigen a la baja entre un 1,3% y 2,3%. Más allá de las bajas en las tasas de interés, en el segmento financiero "pesa más" la oferta que hay de los exportadores y el 20% que ofrecen de la liquidación "blend".

Justamente, el volumen operado en el mercado el martes fue llamativamente bajo (US$ 258,78 millones vs unos 450 millones que se venían negociando) y la cotización de los financieros subieron 5%. En la jornada de hoy las liquidaciones de exportadores volvieron a aparecer y el CCL y el MEP (arbitran entre ellos) bajan.

Así lo explicó el Head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, quien comparó la variación del CCL y la de las liquidaciones de exportadores al dólar financiero y llegó a dicha conclusión. "Es la única variable? No, pero sin dudas gran participante en la determinación de la cotización del CCL. El cepo es el que te permite esta brecha: mantienen restricciones y aumentan oferta por otra vía", indicó Vitelli.

Con un volumen operado en el segmento de contado US$ 452,981 millones, volviendo a los promedios normales de estas últimas semanas y ofreciendo un buen flujo de dólares de exportadores en el Mercado, el contado con liquidación baja un 1,3% (14 pesos) y la brecha cambiaria baja al 24%.

En la misma línea, el dólar MEP retrocede 23 pesos tras la fuerte suba de ayer y se vende a $1.012,47. El tipo de cambio mayorista ajustó un pesos durante este miércoles y cerró en $849,50 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 21,84%.

El valor del billete en el Banco Nación es de $868,50 y en el promedio de los bancos es de $894,94. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.389,60.



BCRA ACUMULA COMPRAS

POR US$10.000 MILLONES

El Banco Central se hizo ayer con US$297 millones y acumula US$10.249 millones de compras desde el 13 de diciembre. En el mes acumula compras por US$ 1.757 millones. Las reservas brutas del Banco Central suben 216 millones de dólares tras la baja de ayer y acumulan un saldo de US$28.487 millones. (NA)