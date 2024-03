El PS repudió nuevas agresiones de Milei y pide trabajar unidos ante el narcotráfico

El Partido Socialista (PS) de Santa Fe repudió ayer a través de un comunicado "las agresiones y calumnias que el presidente la Nación, Javier Milei, ha vertido nuevamente sobre nuestra organización política y sus referentes en distintos medios de comunicación". "Son falaces, no tienen ningún asidero y, peor aún, llegan en un momento donde no hay lugar para la especulación ni la disputa política", consideró el espacio en un documento compartido por sus principales dirigentes, como Clara García, Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, Pablo Farías y Mónica Fein entre otros.

"Como gobierno de la provincia de Santa Fe y en la Municipalidad de Rosario, desde el socialismo hemos combatido denodadamente la narcocriminalidad. Fue durante las gestiones del Frente Progresista, Cívico y Social que los principales líderes de estas bandas fueron encarcelados y enjuiciados por delitos comunes en la justicia provincial. Y lo hicimos prácticamente en soledad", expresó el PS. "En ese tiempo, implementamos la reforma penal y el régimen acusatorio para hacer más eficiente, transparente y accesible el trabajo de la justicia. Ninguno de nuestros militantes ni dirigentes tienen una sola denuncia, y hemos sufrido el atentado a un gobernador en funciones en su propio domicilio, producto de la persecución del crimen organizado", subrayó.

Desde el Centro Socialista de Rafaela manifestaron su adhesión "al comunicado de la Junta Provincial del PS Federación Santa Fe en el que repudia las agresiones que el presidente Javier Milei ha vertido nuevamente sobre nuestra organización política y sus referentes", indicó su titular, Santiago Gaspoz.

El PS reconoció que "sin dudas quedó mucho por hacer" a la vez que afirmó categóricamente que "jamás pactamos ni protegimos a los delincuentes". En tal sentido, señaló que "el presidente debe comprender que la campaña electoral ya terminó, la ciudadanía de todo el país, de la provincia Santa Fe y, en particular de Rosario, lo eligió para que le brinde una solución a los problemas" y por tanto "es momento de gestionar".

"La violencia y el narcotráfico son los enemigos comunes a enfrentar y se requiere unidad para derrotarlos. Rosario necesita al presidente trabajando junto a los gobiernos provincial y municipal, de los que somos parte, encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, para terminar con esta situación tan grave que atravesamos", resaltó el socialismo santafesino.

Por último, la Junta Provincial del PS solicitó "al Presidente que cese en sus agresiones y falsas acusaciones para ponerse a trabajar en pos de recuperar la paz en la ciudad" y advirtió que en caso de no hacerlo iniciará "las acciones legales correspondientes".



FEIN ARREMETIÓ CONTRA MILEI

La diputada nacional y ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, volvió a embestir contra el presidente Javier Milei, al asegurar que "miente, difama y además es un irresponsable que no entiende" lo que está sucediendo en esa ciudad santafecina, azotada en los últimos días por una ola de violencia narco. Fein, además, tildó de "incapaz" a Milei, que esta semana responsabilizó al socialismo por la situación en Rosario.

En declaraciones periodística, la también presidenta del Partido Socialista (PS) remarcó la "falta de conocimiento" del jefe de Estado sobre el avance del narcotráfico en la ciudad santafecina y en esa provincia en general, y aseveró que Milei le recuerda a "lo peor de la vieja política".

"Miente, difama y además es un irresponsable que no entiende lo que estamos viviendo y que prefiere insultar y difamar antes que actuar como gobernante. Es lamentable", enfatizó. El martes, Milei dijo que la situación que se vive en Rosario era un problema del "narcosocialismo", generado por los ex gobernadores (socialistas) Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

"Poner socialistas en el Gobierno no es gratis, no solo destruyen la economía, sino todo lo que tocan. Es el primer punto para entender quiénes son los responsables del desastre que tiene hoy Rosario", comentó el jefe de Estado.

Fein salió al cruce de los comentarios de Milei primero vía redes sociales y este miércoles insistió: "Tendría que leer un poco porque creo que es un incapaz en término de conocimiento de los temas; hay que estudiar el problema del narcotráfico y dejar de mentir y difamar", en referencia al jefe de Estado.