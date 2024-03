Rosario: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de extinción de dominio

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de ley de extinción de dominio ante el incremento de la violencia producto del narcotráfico en la ciudad santafesina de Rosario. De esta manera, a través de un comunicado oficial, la cartera que encabeza Cúneo Libarona anunció su compromiso de "acelerar los procesos de decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico".

El funcionario nacional dio a conocer también que buscará implementar el Sistema Acusatorio en la provincia de Santa Fe, luego de que el DNU que firmó el presidente Javier Milei le quitó esa facultad al Congreso.

Desde Justicia tienen planeado utilizar esa prerrogativa para "perseguir" penalmente al crimen organizado y en especial el narcotráfico, brindar apoyo a jueces y fiscales para la realización de investigaciones y que las causas vinculadas al tráfico de estupefacientes sean "rápidamente elevadas a juicio". También está previsto que el Ministerio Público Fiscal se haga cargo de "investigaciones más complejas, con su reconocido esfuerzo".

En cuanto a la reforma del Código Penal, el titular de la cartera de Justicia anunció la "puesta en marcha de una comisión redactora" para establecer modificaciones que incluyan en la normativa "nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados".

Además, a través de un Pedido al Consejo de la Magistratura de la Nación, el ministro de Justicia tomó el compromiso de "acelerar los concursos de las vacantes de jueces y fiscales pendientes en Santa Fe y el resto del país".

A su vez, manifestó que llevará adelante la creación de un "espacio de trabajo físico donde confluyan y trabajen con coordinación las justicias federales, provinciales y las agencias de investigación y seguridad".



KICILLOF ENVIARÁ

400 POLICÍAS A ROSARIO

La provincia de Buenos Aires confirmó ayer que enviará 400 policías a Santa Fe para ayudar a combatir el narcotráfico en la ciudad de Rosario. El gobernador bonaerense Axel Kicillof remitirá a Rosario efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con la idea de sumar personal para disminuir los delitos que atemorizan a los vecinos.

"Buenos Aires y Rosario es una ruta caliente en la que trabajamos y tenemos previsto en el próximo mes elevar a 7.000 el número de policías de las fuerzas de operaciones especiales", detalló el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso.

El funcionario explicó en diálogo con Cadena 3 que "hay centenares de causas de narcomenudeo, que terminan con allanamientos en Rosario". "Damos este auxilio porque la política de seguridad requiere cantidad de policías con doctrina, con entrenamiento, medios logísticos, inteligencia y comunicaciones integradas. Si no tiene esos elementos, no puede tener éxito en una lucha de persecución criminal", expresó.

En ese sentido, remarcó que la grave situación que padece la ciudad dentro de poco puede ocurrir en otros lugares: "Lo que pasa en Rosario tarde o temprano repercute en Córdoba, en Entre Ríos y en Buenos Aires, y si se descontrola, se va a agravar la situación de toda la región".

Alonso destacó que, además de la Policía, se enviarán 80 patrulleros, tres minibuses, la división de motos tripuladas de alta cilindrada, tres helicópteros y drones. "Nosotros pusimos todo eso a disposición, no nos sobra, pero es parte de nuestra capacidad de nuestra reserva operativa", explicó.

Al ser consultado sobre la polémica que podría generar el envío de fuerzas, el funcionario respondió: "Los bonaerenses se van a enojar si dentro de unos meses empiezan a matar inocentes en Buenos Aires".

"La droga de Buenos Aires llega desde Santa Fe. Las drogas se venden en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Estados Unidos, en todos lados se vende droga. La diferencia es cuando las organizaciones criminales avanzan a sangre y fuego. Nosotros estamos dando esa pelea, que tiene tres elementos: la prevención del delito, la atención de las emergencias cuando llaman al 911 y la investigación criminal", enfatizó. (NA)