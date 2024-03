Se tensa otra vez la relación entre el presidente Milei y su vice Villarruel

El Gobierno expresó ayer su "preocupación por la decisión unilateral" de algunos sectores de la clase política que "pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política".

El oficialismo alertó en ese sentido que "tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

El mensaje del presidente Javier Milei aludió también, aunque sin mencionarla, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien habilitó la sesión para tratar el mega DNU luego de varios reclamos de la oposición, algo que no cayó bien en el entorno del mandatario.

"El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ´anotarse´ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos", advirtió la Oficina del Presidente en un comunicado.

"El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras", se detalló.

También pareció referirse a Villarruel, en el siguiente párrafo: "Por último, el Presidente de la Nación agradece a aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación".

"Independientemente de cualquier resultado legislativo, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso inquebrantable con el déficit 0%, dejando atrás las recetas fracasadas de la casta política y avanzando decididamente hacia el camino de la prosperidad y la grandeza de la Nación Argentina", finalizó el texto oficial.

La tensión entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel se multiplicó este miércoles por la decisión de la vicepresidenta de aceptar el debate del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, en momentos en que la oposición tendría los votos para rechazarlo.

Villarruel no logró revertir la decisión que tomó el martes tras la presión ejercida ayer por la Casa Rosada para evitar la discusión del mega-decreto que dictó el presidente Milei, en diciembre pasado.

El martes, Villarruel sorprendió en el temario de sesión especial con la inclusión del ambicioso DNU que desregula la economía y desburocratiza el Estado y que fue diseñado por el asesor presidencial y ex titular del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger.

Ayer por la tarde, en la reunión de labor parlamentaria que arrancó a las 18:00 y se extendió hasta las 19:30, la Vice intentó persuadir a los líderes de los bloques opositores para prorrogar la discusión del DNU en el hemiciclo senatorial.

La decisión de Villarruel de incluir el Decreto de Necesidad y Urgencia generó fuerte repudio en redes sociales por parte de la militancia mileísta y hasta el propio mandatario lanzó algunos dardos -negativos- al respecto. Por lo tanto, La Libertad Avanza arribará este jueves con todas las de perder en lo que concierne al DNU.

Villarruel esquivó durante varias semanas los pedidos del bloque de Unión por la Patria, que conduce José Mayans, y de otros bloques federales, incluido un radical. La solicitud de los bloques federales, que fue firmada por nueve senadores, inclinó la cancha en favor del kirchnerismo, que cuenta con 33 escaños, y quebró la mayoría que había logrado construir la Vice para designación de las autoridades del cuerpo. Es decir, ya son -al menos- 42 los senadores que votarían negativamente con el súper-DNU.

Más allá del resultado negativo que conseguiría en la Cámara alta, también deberá pasar por Diputados para que se concrete su defunción.

Ni siquiera contará con la totalidad de sus votos, ya que, por el fallecimiento de su esposa, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Rioja-LLA), no estará presente para la ciudad de Buenos Aires. Los libertarios solo cuentan con solo siete escaños, pero serán seis por la ausencia de Abdala.



EL TEMARIO QUE SE

DISCUTIRÁ ANTES DEL DNU

Además del decretazo de Milei, se pondrán a votación otros proyectos que quedaron en el aire del 2023. Entre ellos, se encuentran el acuerdo con Turquía y China para evitar la doble imposición tributaria sobre la renta y prevención de la evasión y la elusión fiscal.

También la autorización para que Milei pueda ausentarse del país durante 2024 y la modificación del Código Penal con respecto a la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este último consiguió dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucró personalmente para dar impulso a la iniciativa y habló con senadores que tenían dudas sobre el proyecto. La iniciativa, aprobada por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).



UN VÍNCULO QUE SE

DETERIORA FUERTEMENTE

El lunes, Villarruel se plegó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y retrotrajo el aumento del 30 por ciento en las dietas de los senadores, en medio de la polémica que escaló al Poder Ejecutivo y que terminó con el secretario de Trabajo, Omar Yasin, fuera del Gobierno.

De esta manera, Villarruel despejó la duda que merodeó durante todo el fin de semana sobre qué haría con respecto al incremento en los salarios de los legisladores.

Desde su entorno especificaron que fue por un pedido expreso de Milei, que durante el fin de semana motorizó el despido de Yasin. Según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Villarruel, la abogada aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques. Uno de los argumentos que esgrimían en sus filas es que fue otorgado en el marco de una paritaria. En ese conflicto, la Vice y el jefe de Estado volvieron a dejar en evidencia sus diferencias. Lejos quedó el abrazo emotivo que se dieron ambos el 1° de marzo en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso. (NA)