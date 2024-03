Por las altas temperaturas, algunos clubes y escuelas debieron suspender actividades

Luego de un martes y miércoles agobiante en Rafaela, con una sensación térmica que alcanzó los 50ºC y una máxima de 37ºC de acuerdo a la información suministrada por la Estación Meteorológica local, durante las últimas horas ciertas instituciones de la ciudad decidieron suspender algunas actividades, ya sea en los clubes y en escuelas, para resguardar la salud y la integridad físicas tanto de los alumnos como de los deportistas ante las altas temperaturas y en medio de jornadas insoportables entre el calor y la humedad. Demás está decir que estamos atravesando un clima atípico para esta parte del año, ya ingresando en la recta final del verano, donde esta ola de calor extrema suele registrarse en pleno enero. Es por este motivo, fundamentalmente, que se tomaron estas determinaciones debido a los reiterados cortes y bajones de luz que se dan tanto en horas de la mañana como por la tarde, con consumos récord de energía eléctrica, lo que impide el normal funcionamiento de los aires acondicionadores y ventiladores, y también del servicio de agua potable.

Por ejemplo, y en horas del mediodía de ayer, Delia Colussi, la nueva delegada de la Regional III de Educación emitió un mensaje y un comunicado, en charla con La Mañana de Radio ADN 97.9 FM, que "ya en la jornada del martes, por las altas temperaturas, hemos recibido consultas de muchas escuelas de la Región III con respecto a cómo se podían manejar, ya que muchos alumnos estuvieron descompuestos, donde tuvieron que llamar a sus padres para que los retiren. Por esa razón, hubo escuelas que no tenían luz porque al prender los aires acondicionados saltaban las térmicas, y otras que tenían poco suministro de agua. De esta manera, se les recordó a los supervisores para que, junto a los directores, evalúen la situación teniendo en cuenta el decreto Nº 456 de año 1986, en su artículo 53 inciso 20, donde faculta al director para suspender en forma parcial o total las actividades escolares ante una eventualidad como la que estamos viviendo. Esto no es algo masivo, no se suspenden las clases en todos los cursos o en toda la escuela o en todas las escuelas, sino que se trata de un trabajo muy detallado, aplicando el sentido común en aquellos lugares donde realmente no se pueda dar clases porque no tienen luz o por falta de agua o se autoriza la reducción del horario escolar, no así la suspensión total de las actividades, previa autorización del supervisor y de la Delegación Regional III de Educación". Indudablemente, la decisión de suspender o no las actividades dependerá de cada escuela, teniendo en cuenta las condiciones edilicias de cada una, las ventilaciones, los servicios con lo que pueda contar como así también en cuanto a los artefactos eléctricos que posean para poder combatir las elevadas temperaturas en las distintas aulas. De todos modos, durante el turno tarde, algunas escuelas decidieron suspender las clases de Educación Física que estaban pactadas para la hora 15, más allá de que se llevan a cabo al aire libre.

En tanto, otro de los establecimientos que este miércoles emitió un comunicado con respecto a esta situación fue el Colegio Misericordia, donde la dirección le comunicó a los padres de los chicos que "lamentablemente decidimos suspender las clases en el nivel primario por el día de hoy -por ayer-. A pesar de los intentos realizados persiste el problema con los aires acondicionados, donde seguimos trabajando para poder solucionar este inconveniente. Agradecemos su comprensión.

Por otro lado, en cuanto a las instituciones deportivas, el Consejo Directivo del Club Atlético de Rafaela dio a conocer, en horas del mediodía a través de sus redes sociales, que "en conjunto con la evaluación del cuerpo médico de la institución, se decidió suspender las actividades deportivas amateurs en el día de la fecha, debido a las altas temperaturas registradas. La intención es el cuidado de la salud de nuestros deportistas, por lo que esperamos sepan comprender esta situación excepcional. Teniendo en cuenta lo pronosticado para los próximos días, iremos informando las decisiones por la misma vía". Y al igual que la Crema, el Club 9 de Julio también optó por la misma determinación, la de paralizar todas las actividades deportivas de la institución en el día de la fecha. "Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, pero la prioridad es la salud de nuestros deportistas", informaron desde la entidad juliense.



¿Y LA LLUVIA?

Además del calor, el gran interrogante que tenemos todos y que es tema principal en cada charla entre familiares y amigos, pasa por conocer cuándo termina de descomponer el tiempo en la región y llega la lluvia y el respiro. En la imagen satelital que muestra el Servicio Meteorológico Nacional se observa una masa muy inestable afectando el sur provincial. En esa zona se registraron lluvias y tormentas de variada intensidad durante las últimas horas, con caída de granizo aislado y abundantes acumulados. Mientras tanto, en nuestra zona, la parte central de la provincia de Santa Fe, incluido Rafaela y el departamento Castellanos, aún no han podido “dispararse” las tormentas, más allá de que hubo algunos amagues durante las últimas 48 horas, con lo cual la temperatura permanece elevada y acompañada de una humedad casi “a tope”, por lo que la sensación térmica por estas horas es muy inusual.

Igualmente, se espera que puedan ocurrir algunas tormentas aisladas durante la madrugada del jueves. En este sentido, el período comprendido entre este jueves y martes próximo estará dominado por una fuerte inestabilidad que producirá lluvias y tormentas alternadas de algunos mejoramientos temporarios. Las temperaturas tendrían un descenso por el mal tiempo, pero con la elevada humedad producto de las precipitaciones, la situación continuará siendo incómoda. El frente que quedará estacionario, produciendo lluvias por varios días, generará que los acumulados puedan ser importantes en algunas zonas.

Las cifras probables se encuentran entre los 30mm (probables sobre todo en el noroeste provincial) hasta los 200mm (más probables en el centro y sur provincial, pero algunos lugares del norte también podrían tener estos valores). Sin embargo, en lugares más reducidos, las cifras podrían superar ampliamente dichos valores. Las tormentas podrían ser puntualmente fuertes y estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Además, teniendo en cuenta que el fenómeno de “El Niño” afecta a la región, estos valores podrían duplicarse en forma más localizada. ¡A estar atentos con las actualizaciones de los informes meteorológicos!