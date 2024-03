CRAR en la semana del debut

El sábado comenzará la temporada 2024 del torneo Regional del Litoral y en el certamen de segunda división el Círculo Rafaelino de Rugby estará debutando de visitante ante Los Pampas de Rufino. El árbitro del encuentro principal será Casper Van Diem.

Los demás encuentros de la primera fecha serán: La Salle vs. Tilcara (Juan Moyano); Logaritmo vs. Caranchos (Agustín Suárez Silva) y Provincial de Rosario vs. Jockey de Venado Tuerto (Emiliano Coll). Libre: Alma Juniors de Esperanza.



KERSTENS CAPITÁN

Como es habitual, en los días previos al inicio del certamen, el plantel superior del Verde definió sus referentes para otro año de ilusión en la competencia.El full back y apertura Santiago Kerstens será el capitán en esta temporada, recibiendo la cinta de Juan Nicolás Imvinkelried, que la portó en los últimos años.

«Patita» fue subcapitán el año pasado y en varios partidos ya tuvo tan importante distinción en la cancha.

En tanto, el forward Facundo Aimo fue elegido subcapitán para este 2024. El tercera línea es otro de los referentes ya con muchos años en el primer equipo, que este año será dirigido por Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba.