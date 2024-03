Positivo Camp de Los Pumas

Pasaron poco más de 130 días para que Los Pumas vuelvan a estar juntos. La última imagen, esa del partido con Inglaterra del 27 de octubre de 2023, queda lejana, pero lo cierto que es el seleccionado nacional se reencontró en Londres luego de la actuación en la Copa del Mundo de Francia, renovó sus ilusiones y puso en marcha un nuevo período mundialista, cuyo destino final será Australia 2027. Allí estuvieron los forwards rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo (en proceso de recuperación de una lesión).

En esta breve vuelta a la actividad, Felipe Contepomi estrenó su condición de head coach en el Camp y también fue la presentación del neozelandés Brad Mooar, que se sumó al grupo de entrenadores. El plantel nacional vivió tres jornadas en las cuales el foco estuvo puesto en trazar un diagnóstico de manera conjunta (staff y jugadores) sobre la actualidad y los objetivos a futuro, y también realizar evaluaciones físicas generales.

No hubo un entrenamiento, tampoco nada de rugby; la única tarea en el campo fue en Hazelwood Centre, el complejo deportivo de London Irish y estuvo relacionado a testeos por parte del preparador físico Juan Ignacio Covassi. De los 31 jugadores convocados originalmente, el único que no pudo participar fue Jerónimo de la Fuente; el centro rosarino sufrió una lesión recientemente jugando para su club (Perpignan), y por eso no viajó a la capital inglesa.

El capitán Julián Montoya ofreció un balance al sitio oficial de la UAR: “Lo mejor del Camp fue, sin duda, reencontrarnos nuevamente. Con muchos compañeros no nos veíamos desde el último partido del Mundial ante Inglaterra, y volver a vernos después de tanto tiempo es una energía y un ambiente espectacular que, la verdad, se extrañaba mucho. Estoy muy feliz desde ese lado; después, fueron unos días en los que se trabajó en la parte física, haciendo distintos testeos para ver dónde estamos parados, y planteándonos hacia dónde queremos ir. Fue un Camp espectacular, muy positivo, porque vimos dónde estamos, cómo podemos ser mejores, qué queremos mejorar y, la verdad, estoy muy entusiasmado con todo lo que viene”, dijo el hooker.