El precio de los lácteos aumentó en febrero más que la inflación

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en febrero una variación de 13,2% con relación al mes anterior, el primer bimestre acumuló una suba del 36,6% y la variación interanual fue del 276,2%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas en general, crecieron un 11,9% en febrero de 2024, un 34,7% en el primer bimestre del año y un 303,8% en el interanual.

La leche, los productos lácteos y huevos en GBA, crecieron un 16,3% en febrero de 2024 (cabe acotar que los huevos que se incluyen en esta categoría, crecieron el 8%), un 48,6% en el período enero-febrero y un 308,6% en el interanual. Este índice anual varía por región entre 284,0% y 321,0%.



RELEVAMIENTO OFICIAL

La canasta de productos lácteos que INDEC releva en GBA y el promedio ponderado por el OCLA indica una variación intermensual de precios del 18,9%, y un incremento interanual del 302,8%.

“Los precios de los productos lácteos tuvieron una variación interanual promedio del 305%, cuando la inflación minorista fue de 276%, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 304% en el año y el dólar oficial BCRA tuvo una variación interanual del 335%, lo que indica que los precios de los lácteos subieron interanualmente por encima de la inflación general, prácticamente igual que los alimentos, y estuvieron por encima de la leche cruda que tuvo un aumento interanual del 294% (precio SIGLeA por litro)”, informó ayer el OCLA.



MINORISTA VS. MAYORISTA

Como dato muy importante “cabe mencionar que estos aumentos interanuales del orden del 305% de los productos lácteos son en su versión minorista, el día de martes 19/02 se publicarán los precios mayoristas (salida de fábrica) que seguramente darán un interanual del orden del 250%, es decir 50 puntos por debajo de los precios minoristas de los lácteos”, indicó el observatorio.

“Esto evidencia un incremento en el mark up (diferencia entre salida de fábrica y consumidor final), que no sabemos si es atribuible a mayores márgenes y/o mayores costos de logística y comercialización. Esta última situación puede que se comience a revertir en función a la caída interanual de la producción, la caída estacional hasta abril y el incremento de las exportaciones, y que por tanto reduzca la presión de oferta hacia las cadenas comerciales y posicione mejor a la industria frente a la cadena comercial. Sumado a todo esto, la ausencia de controles de precios que mayoritariamente se ejercían sobre las listas de precios de salida de fábrica y no sobre los precios que paga el consumidor”, agregó el organismo.

EN CABA

Según datos publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos - Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los precios de los productos lácteos de esta canasta, tuvieron un crecimiento mensual promedio ponderado del 19,3%, y un incremento interanual del 326,7%. El ponderado es elaborado por OCLA sobre el mismo criterio mencionado para la canasta GBA de INDEC.