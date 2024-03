Los docentes y no docentes de la UNRaf se movilizan en la Plaza 25 de Mayo

UNRaf expuso hace algunas semanas que, debido a la falta de actualización del presupuesto universitario por parte del Gobierno nacional, están en riesgo el normal desarrollo de sus actividades y la continuidad de las obras para ampliar su infraestructura ante una matrícula creciente, que tiene más de 1.500 estudiantes de primer año.

De este modo, hoy, jueves 14 de marzo a las 18:00, docentes y no docentes universitarios de la ciudad de Rafaela convocaron a paro y movilización, en defensa de la educación pública universitaria, en el marco de un paro nacional convocado por Frente Sindical de las Universidades Nacionales, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

En adhesión a la convocatoria nacional que se determinó en una conferencia de prensa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, desde la ciudad se sumarán el Sindicato de personal de docencia e investigación de UNRAF (SIDI); la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras No docentes de UNRAF (UNIRNOS); la Asamblea de trabajadores/as de CONICET Rafaela; Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional Seccional Rafaela (FAGDUT) y la Asamblea de Estudiantes de UNRAF.

El congelamiento del presupuesto 2024 impacta directamente en los salarios de trabajadores y trabajadoras de la educación pública y afecta el funcionamiento de las Universidades poniendo en riesgo las posibilidades para el estudiantado.



Algunos de los motivos por los cuales se convoca al paro y a la movilización son:



- Dificultad para terminar los nuevos edificios y mantenimiento del Campus UNRaf.

- Imposibilidad de contratar personal docente para las nuevas carreras.

- Precarización laboral: salario por debajo de la línea de pobreza.

- Desfinanciamiento de obras sociales.

- Menos proyectos de articulación con la comunidad.

- Reducción de proyectos de investigación por congelamiento presupuestario.

- Peligro de continuidad del dictado de materias y carreras.

- Desarticulación de actividades y programas de bienestar estudiantil.

- Menos dinero disponible para becas.

- Menos dinero para programas deportivos y culturales.

- Desfinanciamiento de Becas Progresar y Manuel Belgrano.



"Somos una Universidad joven que desde su creación ha demostrado el fuerte impacto positivo que representa para el desarrollo de Rafaela y la región a través de la formación profesional de sus estudiantes y sus actividades científicas y de articulación con la comunidad. La gestión pública ética y responsable es parte de nuestras perspectivas de desarrollo y de nuestra identidad institucional. Pero el esfuerzo de nuestros estudiantes, docentes, no docentes e investigadores resultará infructuoso si la situación presupuestaria no se rectifica", planteó la UNRaf en su comunicado. "Ante esto, reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública y nuestra convicción de que, en el conocimiento, está la clave para nuestro desarrollo nacional e integración con el mundo", concluyeron.

La UNRaf cumplirá en diciembre próximo 10 años desde su creación a través de una ley aprobada en el Congreso. Y en marzo cumplirá ocho años desde que comenzó a dictar clases en sus primeras carreras: Licenciaturas en Relaciones del Trabajo, en Diseño Industrial y en Medios Audiovisuales y Digitales. En aquel lejano 2016, recibió a 216 ingresantes, pero desde el 2022 cada año le da la bienvenida a más de 1.500 estudiantes de primer año que eligen sus más de diez carreras que conforman la oferta académica.