Rueda: “Tenemos la indicación expresa del gobernador de mantener viva la cultura”

El martes por la mañana, la ministra de cultura Susana Rueda pasó por la ciudad para tener una reunión con el intendente Leonardo Viotti y dialogar sobre la posibilidad de que Rafaela sea la sede de la Posta Territorial del departamento Castellanos. Asimismo, estuvieron presentes la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio y Martín Lopetegui, quienes dieron detalles de los proyectos a futuro para la ciudad.

Luego de esta visita, se llevó adelante en Ceres una nueva Posta Territorial junto a referentes culturales y autoridades de municipios y comunas de los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, además del senador Felipe Michlig, el diputado provincial Marcelo Gonzáles, la diputada provincial Sofía Masutti y la intendenta Ceres, Alejandra Dupouy. El encuentro se desarrolló el martes 12 de marzo, y forma parte del recorrido de trabajo que el gobierno de Santa Fe impulsa en todos los departamentos de la provincia.

En ese marco, la ministra de Cultura Susana Rueda destacó: “Los santafesinos vamos a tener que poner ingenio, creatividad y pasión para mantener viva la cultura. A pesar de los problemas presupuestarios, económicos, y las decisiones que bajan desde el gobierno nacional, nosotros desde Santa Fe tenemos la indicación expresa del gobernador de la Provincia de mantener viva la cultura, porque la cultura en estos momentos es la que nos rescata, la que nos da alegría. Como dice el senador Felipe Michlig: en Santa Fe tenemos 365 localidades y cada una tiene su fiesta, porque la gente es sabia, el pueblo es sabio, y sabe cuáles son las herramientas para poder encontrarse, para poder defender la alegría y promover instancias de encuentro y de convivencia. Todos estos conceptos son los que queremos defender y sostener desde la cultura”.

“Es muy apasionante el trabajo que hacemos y construimos entre todos, no solamente desde el Ministerio de Cultura sino también con los senadores, diputados, las intendencias y presidencias comunales. Porque la cultura se construye desde abajo hacia arriba, con un enorme respeto por la comunidad y sus instituciones. La cultura es muy diversa y esa es una riqueza”, remarcó Rueda.

El encuentro contó con la participación del senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; del diputado provincial Marcelo Gonzáles, la diputada provincial Sofía Masutti y de la intendenta Ceres, Alejandra Dupouy, que destacó la visita del gabinete de Cultura: “Celebro esta visita, porque en los cuatro años anteriores nunca tuvimos la oportunidad de que desde el Ministerio de Cultura bajaran a trabajar articuladamente con los gobiernos locales. Nos ha sido muy difícil llegar, obtener programas, aportes. Celebro que todo el equipo del Ministerio de Cultura nos acompañe. Todos los pueblos y municipios merecemos ser tenidos en cuenta”.

Por su parte, Michlig consideró: “Cada vez que nos visitan el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, algún ministro o funcionario del Ejecutivo, siempre tenemos la posibilidad de interactuar, plantearle nuestros requerimientos y necesidades, pero también que conozcan el territorio y qué es lo que se hace en el territorio. En este caso, con esta posta territorial de Cultura es muy importante. Estamos permanentemente con el diputado González, con la diputada Masuti, con cada uno de los intendentes y presidentes comunales, apoyando todas las manifestaciones culturales que se dan durante todo el año. La presencia de la ministra, que podamos trabajar en conjunto es muy importante. Y es de alguna forma volver a la impronta que tenía la ex ministra Chiqui González, los ex gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, y ahora con el gobernador Maximiliano Pullaro, para volver a democratizar la cultura”.

La comitiva del Ministerio de Cultura estuvo encabezada por Susana Rueda, acompañada por los secretarios Guillermo Lasala, Paulo Ricci y Sebastián Cáceres, los directores Gino Svegliati, Federico Bastías y Alejandro Martín. Participaron además la referente territorial Carolina Corona, referentes culturales y autoridades de Ceres, Hersilia, Villa Trinidad, Capivara, Colonia Dos Rosas y la Legua, Ambrosetti, Arrufó, Colonia La Clara, La Rubia y Huanqueros (por el departamento San Cristóbal) y de Tostado y Suardi, por el departamento 9 de Julio.