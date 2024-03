Atlético tendría dos cambios el sábado

El plantel de Atlético de Rafaela volvió a entrenar en la víspera en el predio "Tito Bartomioli" del autódromo, de cara al encuentro que disputará el sábado a las 19.10 en el estadio Alfredo Beranguer, frente al local Temperley por la séptima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, encuentro que será televisado por DirecTV y arbitrado por Felipe Viola.

Luego de dos derrotas consecutivas, existe una necesidad imperiosa para la Crema de revertir rápidamente este momento negativo en cuanto a sumatoria, y en tal sentido el técnico Ezequiel Medrán repitió en los trabajos tácticos del ensayo lo esbozado un día antes, con dos posibles debuts en el once titular en relación a la derrota sufrida en el Monumental ante el Deportivo Morón.

La última línea delante del arquero Mayco Bergia se conformaría con cuatro marcadores centrales, con el ingreso en la derecha de Nicolás Kozlovsky. Junto al futbolista que arribó de Racing estarían Kevin Jappert y Rodrigo Colombo en la zaga, mientras que Francisco Oliver se mantendría en la izquierda.

El otro estreno, pero en la mitad de la cancha, sería el de Jonás Aguirre. El carrilero zurdo que tiene su segundo paso por la Crema fue utilizado en estos entrenamientos como titular por el entrenador, recordando que tras su etapa por Independiente Rivadavia llegó a Atlético (como reemplazo del lesionado Gian Luca Pugliese) sin un ritmo futbolístico ideal. Por derecha estaría jugando Ayrton Portillo, adelantándose unos metros, mientras que el doble 5 se mantendría con Matías Fissore y Juan Galeano, quedando como delanteros Lucas Albertengo y Nazareno Funez.

De tal modo, los jugadores que dejarían el once titular serían Juan Martín Capurro y Franco Quiroz, con la salvedad que la idea inicial de Medrán fue darle una oportunidad al joven Lisandro Merlino en el sector derecho del mediocampo, pero por una molestia muscular salió lesionado el martes. Finalmente en la tarde de ayer, tras los estudios de rigor, se confirmó que tiene una ruptura fibrilar en el posterior derecho que le demandará un tiempo estimado de recuperación de cuatro semanas.

El tema de las lesiones es recurrente por estos días en barrio Alberdi, ya que cabe recordar que Augusto Berrondo sufrió durante el partido con Deportivo Morón la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.



SEGUIDILLA CLAVE

Con el encuentro frente a Temperley, la Crema tendrá una serie de tres encuentros en 9 días, ya que luego el jueves 21 a las 17.45 jugará en la cancha de Sarmiento de Junín frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina, mientras que el lunes 25 a las 21, en el Nuevo Monumental, recibirá a Brown de Adrogué por la jornada 8 de la Primera Nacional.



RIVAL NECESITADO

El conjunto de Turdera apenas sumó tres puntos de los últimos doce en disputa y la continuidad de Pablo Frontini como entrenador del Gasolero no está asegurada, fundamentalmente tras la derrota 3 a 0 ante San Telmo.

La formación titular fue con Francisco Rago; Agustín Sosa (Lugo), Jorge Scolari, Juan P. Segovia y Pedro Souto (Angelini); Emanuel Ibáñez, Nicolás Da Campo (Mavilla), Juan Frías (Kruger) y Luis López; Brian Sánchez y Marcos Arturia (Baldunciel).