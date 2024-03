Amenaza de apuñalar

A la calle Flaminio del Signore al 1400, acudieron efectivos de la Policía local, porque afuera de una casa se observaba un individuo, por el cual estaba vigente una restricción de acercamiento a dicho lugar.

Cuando los uniformados se acercaron, Cristian David G., los recibió con insultos y el pedido de que no se acerquen, y que no lo molesten.

Seguidamente, los policías dialogaron con dos mujeres de 30 y 57 años, respectivamente, hija y madre, quienes hicieron saber que el sujeto -hermano e hijo de las personas mencionadas-, no debía acercarse por el término de 120 días, debido a varios hechos de violencia.

También dijeron que había ingresado a la casa, y ante el pedido de que se retire, amenazó con romper una moto a ladrillazos, que las iba a apuñalar y prendería fuego al inmueble, sin mostrar arma alguna ni agredir físicamente.

Finalmente, fue detenido el infractor por desobediencia a un mandato judicial, y amenazas.