Supercopa Argentina: River y Estudiantes, por el primer título del año

River y Estudiantes de La Plata disputarán este miércoles, desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el primer título del año del fútbol argentino: el de campeón de la Supercopa Argentina, definición a la que accedieron como campeón de la Liga Profesional (River) y de la Copa Argentina (Estudiantes) durante 2023. El partido será dirigido por Yael Falcón Pérez y sólo podrá ser visto por los abonados a la señal de streaming Star +. En caso de empate durante los noventa minutos de juego, primero habrá treinta minutos de alargue y luego, definición mediante tiros desde el punto penal.

En verdad, ninguno de los dos llega al ciento de sus posibilidades: si bien no ha perdido en lo que va de la temporada, River ha empatado cinco de los últimos seis partidos que jugó por la Copa de la Liga. Sólo derrotó como local 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y el equipo no ha mostrado solidez ni confiabilidad por lo que se han renovado las críticas al técnico Martín Demichelis, quien incluso fue silbado la semana pasada por los hinchas en el Monumental.

Por su parte, Estudiantes ha decaído después de un arranque provisorio con cinco triunfos y tres empates en las ocho fechas iniciales de la Copa. Perdió en sus dos últimas salidas (2 a 1 con Platense en La Plata y 3 a 1 con Sarmiento en Junín), con la salvedad de que el fin de semana pasada, su técnico Eduardo Domínguez alineó un equipo alternativo reservando los titulares para la final en Córdoba.

En River, Demichelis tiene dos dudas para definir el equipo, una en el fondo y otra en el ataque. En el primer caso, aún no resolvió si el lateral izquierdo será Milton Casco o Enzo Díaz. Adelante, todavía no decidió si Pablo Solari o Facundo Colidio acompañarán al goleador colombiano Miguel Borja, quien con once goles convertidos en los últimos diez partidos (diez en la Copa de la Liga y uno ante Excursionistas en la Copa Argentina) es la principal carta goleadora de River. Cualquiera de los dos que arranque como titular irá en reemplazo de Claudio Echeverri, quien volverá al banco de suplentes luego de haber sido titular el sábado ante Independiente en Avellaneda.

En cuanto a Estudiantes, la gran noticia para el técnico Eduardo Domínguez es la recuperación del lateral Eros Mancuso, quien superó una lesión muscular y jugará desde el arranque. Además, tendrá a disposición a Guido Carrillo y el único ausente será Pablo Piatti, quien todavía está volviendo de una lesión. Por el momento, también se mantienen dos incógnitas en el once: Gastón Benedetti o Eric Meza en el lateral izquierdo y Carrillo o el colombiano Edwin Cetré en el ataque.

Un condimento extra de la final más allá de la disputa del título en si, es que River se enfrentará con Enzo Pérez, uno de los últimos grandes ídolos de la institución que dejó el club a fines del año pasado en malos términos con el entrenador Demichelis. Conociendo la entrega y el compromiso del mendocino, los reconocimientos terminarán con el pitazo inicial del árbitro. No bien la pelota empiece a rodar, Enzo Pérez defenderá a Estudiantes con la integridad y la entrega que han caracterizado su gran carrera futbolística.

Además de estar en juego el primer título del año, la final entre River y Estudiantes será una inmejorable puesta a punto para ambos equipos de cara a las cuatro últimas fechas de la Copa de la Liga (en la que ambos equipos por ahora están ingresando a los cuartos de final) y al comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores que se sorteará el próximo lunes 18 en Paraguay y empezará a disputarse a partir de abril.

LAS POSIBLES FORMACIONES:

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Pablo Solari o Facundo Colidio y Miguel Borja.

Estudiantes: Matías Manailla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti o Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano; Guido Carrillo o Edwin Cetré y Javier Correa.