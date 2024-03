Primera B Femenina: Atlético de Rafaela tiene fixture

En la tarde del martes se llevó a cabo el sorteo de las zonas y fixture del próximo torneo de la Primera B de Fútbol Femenino, certamen que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino y del cual será parte Atlético de Rafaela.

Las chicas de la ‘Crema’, que lograron el tan ansiado ascenso en diciembre de 2023, competirán por primera vez en la segunda categoría del fútbol femenino de nuestro país.

El debut será ante Unión de Santa Fe y en Rafaela, partido que se jugará el fin de semana del 13 de abril.

Las dirigidas por Pablo Rebosio compartirán la zona junto a las chicas del Tate y a los siguientes clubes: Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, All Boys, Deportivo Morón, Atlanta, Deportivo Armenio, Defensores de Belgrano y Lanús.

El primer ascenso se definirá en un partido entre los primeros de cada zona. Por otro lado, se jugará un reducido por el 2° y 3° ascenso, que arrancará con Cuartos de final entre los equipos 2° al 7° de cada zona (2 vs 7, 3 vs 6, 4 vs 5), seguido de semifinales (en la semifinal espera el perdedor de la final del primer ascenso). Los dos ganadores de las semifinales ascienden a Primera División, luego jugarán una final para determinar el campeón del reducido.

Acompañan al fútbol femenino de Atlético: Pardo, Doña Amelia casa de comidas, MaríaTours, Rigran, Emergencias Rafaela, Estación de Servicio R34 Sociedad Anónima, Bulacio Montajes, Surcrops, Verdulería Esperanza, Granja Las 2 Juanas, Jardín de Infantes "Mamá Canguro", UNRaf y Rescate Emergencias.



EL FIXTURE COMPLETO A PARTIDO DE IDA Y VUELTA ES EL SIGUIENTE:

Fecha 1: Unión de Santa Fe (L)

Fecha 2: Argentinos Juniors (L)

Fecha 3: Estudiantes de La Plata (V)

Fecha 4: All Boys (L)

Fecha 5: Deportivo Morón (V)

Fecha 6: Atlanta (L)

Fecha 7: Deportivo Armenio (V)

Fecha 8: Defensores de Belgrano (L)

Fecha 9: Lanús (V)

En la segunda rueda se revierten las localías.