Entrega de aportes en el departamento San Cristóbal

Desde la oficina de prensa de Felipe Michlig se hizo saber que el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González en cumplimiento de sus actividades territoriales, visitaron el pasado lunes las localidades de Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi, Hersilia y Ceres en donde se reunieron con autoridades distritales, representantes de instituciones, entregaron aportes legislativos del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) y atendieron la requisitoria de la prensa de cada lugar.

El Senador Michlig destacó “el esfuerzo de los representantes de todas las instituciones” y la importancia de tener “en nuestra provincia un Estado Presente, con miembros del equipo del Gobernador Pullaro permanentemente en el territorio trayendo soluciones. De nuestra parte en la medida del presupuesto del PFI estamos apoyando a todas las instituciones que trabajan por intereses comunitarios”. Al tiempo que se preguntó

¿Qué sería si cada vez que nos plantean necesidades diríamos no hay plata?. ¿Solo miraríamos como cierren sus puertas? No, no es así”, dijo. “Debemos trabajar para que los recursos públicos estén bien administrados y lleguen a los que verdaderamente los necesitan y lo inviertan para el bien común”, recalcó.

Villa Trinidad

En Villa Trinidad los legisladores, junto a la Coord. Legislativa Soraya Pistochini y equipo de trabajo local, concurrieron a la Asociación Centro Esperanza, en donde compartieron una reunión de entrega de aportes legislativos del PFI a las siguientes instituciones:

Asociación centro esperanza de Villa Trinidad, recibido por su Pte. Nora Busso, destinado a gastos de un evento en beneficio de la institución, que “tiene 10 chicos con capacidades diferentes que asisten 2 veces por semana, con miras de ampliar ese número”.

En la oportunidad, Michlig y González se comprometieron a costear gastos para el sostenimiento de 4 profesionales que trabajan con los chicos para asegurar que la institución pueda mantener abiertas sus puertas, sumado el apoyo de la Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano, a cargo de Victoria Tejeda, en igual sentido.

Jardín de Infantes N°105 Dominga Marengo Delfabro, recibido por Luis Knubel (Pte de la cooperadora del jardín) el cual será destinado a obras edilicias.

Subcomisión de Fútbol mayor, recibido por Javier Nicola, destinado a la participación en copa San Cristóbal.

Suardi

En la ciudad de Suardi los legisladores encabezaron en la sede municipal -junto a los integrantes del gabinete municipal Dr. Diego Fontanessi y Jimena Lingua; además de los concejales Marcelo Nari y Javier Diaz- el acto de entrega de Aportes del PFI a las siguientes instituciones:

Club Sportivo Suardi (para diferentes actividades deportivas, entre ellas para el Equipo de Primera de Básquet), recibido por su tesorero Eduardo Villalba.

Asociación Deportiva Juniors Club (para la obra de remodelación de la Portada de Ingreso), recibido por su presidente Horacio Negri.

Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento (para gastos de funcionamiento de la institución), recibido por su presidente Javier Dorrego.

Comisión Deporte Motor (Realización de una nueva fecha del CAM Certamen Argentino de Motociclismo en Suardi el 14 y 15 de abril) recibido por José Luis González y demás integrantes de la Comisión Directiva.

San Guillermo

Las autoridades provinciales compartieron un acto en la Sede del Club Unión Cultural y Deportiva San Guillermo junto a su Presidenta Ariadna Ternavasio, las concejales Mirta Giovannini y Vanina Martino, en el cual entregaron los siguientes aportes del PFI:

San Guillermo Hockey, recibido por Andrea González quien es jugadora del club y que será destinado a elementos deportivos.

Básquet Femenino, aporte recibido por Jesica Martina (coordinadora de deportes en el CUCyD y también es jugadora de básquet del mismo y el aporte será destinado a gastos del torneo.

Círculo de desarrollo regional de ajedrez, recibido por el Prof. Adrián, destinado a la compra de relojes.

Hersilia

En la localidad de Hersilia junto a la Pte. Comunal Silvana Romero entregaron aportes del PFI a las siguientes instituciones:

Club Unión Deportiva Hersilia, aporte por participación en copa San Cristóbal.

Feriantes Hersilienses que agrupa a emprendedores y artesanos de la localidad, recibido por Alba Moreno.

Además el senador destacó “la importancia de la firma y próxima concreción de 3 viviendas en lote propio que fueran comprometidas por el gobierno provincial con firma de convenio y sin haber transferido los fondos. Estoy convencido que en esta gestión provincial rápidamente daremos una respuesta satisfactoria a 3 familias de Hersilia”.

Ceres

En la Municipalidad de Ceres junto a la intendenta Alejandra Dupouy, miembros de su gabinete se entregaron aportes del PFI a las siguientes instituciones:

Club Atlético Ceres Unión aporte por la participación en copa San Cristóbal (pasando a la instancia de semifinales), el cual fue recibido por el vicepresidente del club Normando Monteserin.

También se le hizo entrega por la misma razón al club Central Argentino Olímpico de Ceres, aporte recibido por prsidente de la Sub. Marcelo Schillino.